https://ria.ru/20220725/svetofory-1804861477.html

В Москве светофоры ночью будут работать в обычном трехцветном режиме

В Москве светофоры ночью будут работать в обычном трехцветном режиме - РИА Новости, 25.07.2022

В Москве светофоры ночью будут работать в обычном трехцветном режиме

Режим работы московских светофоров ночью перевели из мигающего в обычный трехцветный, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:30

2022-07-25T18:30

2022-07-25T18:31

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Режим работы московских светофоров ночью перевели из мигающего в обычный трехцветный, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.Отмечается, что с 2019 года режим работы светофоров в ночное время постепенно корректировался."С 2019 года мы постепенно корректировали режим работы светофоров в ночное время: все светофоры из мигающего желтого перевели в обычный трехцветный режим работы. Режим работы настроен оптимально для всех участников движения. Если вы подъедете к ночному перекрестку, когда загорится красный, ждать зеленого долго не придется. Такая мера позволяет сделать движение безопасным - количество ДТП в ночное время снижается", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220706/moskva-1800714933.html

москва

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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)