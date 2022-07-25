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В Москве светофоры ночью будут работать в обычном трехцветном режиме - РИА Новости, 25.07.2022
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В Москве светофоры ночью будут работать в обычном трехцветном режиме
В Москве светофоры ночью будут работать в обычном трехцветном режиме - РИА Новости, 25.07.2022
В Москве светофоры ночью будут работать в обычном трехцветном режиме
Режим работы московских светофоров ночью перевели из мигающего в обычный трехцветный, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:30
2022-07-25T18:31
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Режим работы московских светофоров ночью перевели из мигающего в обычный трехцветный, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.Отмечается, что с 2019 года режим работы светофоров в ночное время постепенно корректировался."С 2019 года мы постепенно корректировали режим работы светофоров в ночное время: все светофоры из мигающего желтого перевели в обычный трехцветный режим работы. Режим работы настроен оптимально для всех участников движения. Если вы подъедете к ночному перекрестку, когда загорится красный, ждать зеленого долго не придется. Такая мера позволяет сделать движение безопасным - количество ДТП в ночное время снижается", - заявили в пресс-службе.
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
18:30 25.07.2022 (обновлено: 18:31 25.07.2022)
 
В Москве светофоры ночью будут работать в обычном трехцветном режиме

ЦОДД: в Москве режим работы светофоров ночью перевели из мигающего в обычный

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовый светофор с совмещенной фазой
Новый светофор с совмещенной фазой - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Новый светофор с совмещенной фазой. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Режим работы московских светофоров ночью перевели из мигающего в обычный трехцветный, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
Отмечается, что с 2019 года режим работы светофоров в ночное время постепенно корректировался.
"С 2019 года мы постепенно корректировали режим работы светофоров в ночное время: все светофоры из мигающего желтого перевели в обычный трехцветный режим работы. Режим работы настроен оптимально для всех участников движения. Если вы подъедете к ночному перекрестку, когда загорится красный, ждать зеленого долго не придется. Такая мера позволяет сделать движение безопасным - количество ДТП в ночное время снижается", - заявили в пресс-службе.
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ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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