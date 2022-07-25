https://ria.ru/20220725/sledstvie-1804685412.html
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.07.2022
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Работа российских следователей должна полностью соответствовать актуальным изменениям законодательства, в том числе направленным на его гуманизацию, при этом... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T00:32
2022-07-25T00:32
2022-07-25T00:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Работа российских следователей должна полностью соответствовать актуальным изменениям законодательства, в том числе направленным на его гуманизацию, при этом необходимо жестко и непримиримо преследовать лиц, виновных в преступлениях, угрожающих жизни и здоровью людей, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государство поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником, отметив, что они ведут сложную, кропотливую, ответственную работу. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.Путин поблагодарил за честную и добросовестную службу, за профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы."При это крайне важно, чтобы ваша работа полностью соответствовала актуальным законодательным изменениям, в том числе направленным на улучшение делового климата в стране, на гуманизацию нашего законодательства", — сказал Путин.Путин отметил, что рассчитывает на то, что работники следственных органов России будут качественно и эффективно выполнять свои обязанности, демонстрировать высокие результаты по всему комплексу возложенных на них важнейших задач."И конечно, сегодня особые слова признательности, пожелания здоровья и благополучия адресую ветеранам органов следствия. Спасибо вам за готовность всегда оставаться в строю. Делиться своим богатейшим опытом", — сказал он.Глава государства выразил уверенность, что и нынешнее поколение следователей будет всегда достойно выполнять свой долг перед страной и гражданами России, продолжат совершенствовать свои знания, правовую культуру, внедрять передовые подходы и современные методики расследования с использованием новейших технологий.
https://ria.ru/20220725/dela-1804685022.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество
00:32 25.07.2022 (обновлено: 00:40 25.07.2022)
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Работа российских следователей должна полностью соответствовать актуальным изменениям законодательства, в том числе направленным на его гуманизацию, при этом необходимо жестко и непримиримо преследовать лиц, виновных в преступлениях, угрожающих жизни и здоровью людей, заявил
президент РФ Владимир Путин.
Глава государство поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником, отметив, что они ведут сложную, кропотливую, ответственную работу. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
"Решаете задачи государственной и большой общественной значимости. Вносите огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, экстремизмом. Отстаиваете на деле верховенство закона и справедливости", — сказал он.
Путин поблагодарил за честную и добросовестную службу, за профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы.
"При это крайне важно, чтобы ваша работа полностью соответствовала актуальным законодательным изменениям, в том числе направленным на улучшение делового климата в стране, на гуманизацию нашего законодательства", — сказал Путин.
"При этом необходимо жестко, непримиримо, по всей строгости закона преследовать лиц, виновных в преступлениях, угрожающих жизни, здоровью людей", — добавил президент.
Путин отметил, что рассчитывает на то, что работники следственных органов России
будут качественно и эффективно выполнять свои обязанности, демонстрировать высокие результаты по всему комплексу возложенных на них важнейших задач.
"И конечно, сегодня особые слова признательности, пожелания здоровья и благополучия адресую ветеранам органов следствия. Спасибо вам за готовность всегда оставаться в строю. Делиться своим богатейшим опытом", — сказал он.
Глава государства выразил уверенность, что и нынешнее поколение следователей будет всегда достойно выполнять свой долг перед страной и гражданами России, продолжат совершенствовать свои знания, правовую культуру, внедрять передовые подходы и современные методики расследования с использованием новейших технологий.