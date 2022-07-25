https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804805643.html
В Минобороны оценили число возможных жертв химпровокации Киева в Славянске
В Минобороны оценили число возможных жертв химпровокации Киева в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022
В Минобороны оценили число возможных жертв химпровокации Киева в Славянске
В результате химической провокации Киева в Славянске могут погибнуть десятки тысяч мирных граждан, военнослужащие украинских вооруженных формирований, сообщил в РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:43
2022-07-25T15:43
2022-07-25T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
киев
славянский район
служба безопасности украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В результате химической провокации Киева в Славянске могут погибнуть десятки тысяч мирных граждан, военнослужащие украинских вооруженных формирований, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, Киев подготовил провокацию в Славянске с гексаном - на масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с токсичным веществом объемом более 120 тонн. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащие населенные пункты."Особый цинизм таких бесчеловечных действий украинских властей заключается в том, что для достижения своих преступных целей они готовы принести в жертву десятки тысяч собственных граждан, проживающих в Славянске, а также военнослужащих украинских вооруженных формирований, находящихся в городе", - сказал Мизинцев.Генерал уточнил, что гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями.При том, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды в плюс 23-38 градусов, взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая сейчас установилась в Славянском районе.
https://ria.ru/20220725/slavyansk-1804802968.html
https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804802772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, киев, славянский район, служба безопасности украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина, вооруженные силы украины
В Минобороны оценили число возможных жертв химпровокации Киева в Славянске
Минобороны: химпровокация Киева в Славянске может убить десятки тысяч мирных жителей
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В результате химической провокации Киева в Славянске могут погибнуть десятки тысяч мирных граждан, военнослужащие украинских вооруженных формирований, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, Киев
подготовил провокацию в Славянске
с гексаном - на масложировом комбинате сотрудники СБУ
в ближайшие дни планируют взорвать емкости с токсичным веществом объемом более 120 тонн. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащие населенные пункты.
"Особый цинизм таких бесчеловечных действий украинских властей заключается в том, что для достижения своих преступных целей они готовы принести в жертву десятки тысяч собственных граждан, проживающих в Славянске, а также военнослужащих украинских вооруженных формирований, находящихся в городе", - сказал Мизинцев.
Генерал уточнил, что гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.
При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями.
При том, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды в плюс 23-38 градусов, взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая сейчас установилась в Славянском районе
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