https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804805643.html

В Минобороны оценили число возможных жертв химпровокации Киева в Славянске

В Минобороны оценили число возможных жертв химпровокации Киева в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022

В Минобороны оценили число возможных жертв химпровокации Киева в Славянске

В результате химической провокации Киева в Славянске могут погибнуть десятки тысяч мирных граждан, военнослужащие украинских вооруженных формирований, сообщил в РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:43

2022-07-25T15:43

2022-07-25T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

киев

славянский район

служба безопасности украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В результате химической провокации Киева в Славянске могут погибнуть десятки тысяч мирных граждан, военнослужащие украинских вооруженных формирований, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, Киев подготовил провокацию в Славянске с гексаном - на масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с токсичным веществом объемом более 120 тонн. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащие населенные пункты."Особый цинизм таких бесчеловечных действий украинских властей заключается в том, что для достижения своих преступных целей они готовы принести в жертву десятки тысяч собственных граждан, проживающих в Славянске, а также военнослужащих украинских вооруженных формирований, находящихся в городе", - сказал Мизинцев.Генерал уточнил, что гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями.При том, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды в плюс 23-38 градусов, взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая сейчас установилась в Славянском районе.

https://ria.ru/20220725/slavyansk-1804802968.html

https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804802772.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, славянск, киев, славянский район, служба безопасности украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина, вооруженные силы украины