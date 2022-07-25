https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804802772.html

В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске

В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022

В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске

Цель запланированной Киевом провокации с подрывом емкостей с гексаном в Славянске - обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:21

2022-07-25T15:21

2022-07-25T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

россия

донецкая народная республика

служба безопасности украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Цель запланированной Киевом провокации с подрывом емкостей с гексаном в Славянске - обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в СМИ, заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В понедельник Мизинцев сообщил, что киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ - на масложировом комбинате в Славянске сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном."Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - сказал Мизинцев на брифинге."Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры", - подчеркнул генерал.Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.

https://ria.ru/20220722/vsu-1804415000.html

https://ria.ru/20220718/podzhog-1803336663.html

славянск

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, славянск, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф