15:21 25.07.2022 (обновлено: 15:22 25.07.2022)
В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске
Минобороны: Киев хочет с помощью провокации с гексаном в Славянске обвинить Россию
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Цель запланированной Киевом провокации с подрывом емкостей с гексаном в Славянске - обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в СМИ, заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В понедельник Мизинцев сообщил, что киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ - на масложировом комбинате в Славянске сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном.
"Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - сказал Мизинцев на брифинге.
"Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры", - подчеркнул генерал.
Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.