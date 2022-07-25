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В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804802772.html
В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске
В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022
В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске
Цель запланированной Киевом провокации с подрывом емкостей с гексаном в Славянске - обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:21
2022-07-25T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
россия
донецкая народная республика
служба безопасности украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Цель запланированной Киевом провокации с подрывом емкостей с гексаном в Славянске - обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в СМИ, заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В понедельник Мизинцев сообщил, что киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ - на масложировом комбинате в Славянске сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном."Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - сказал Мизинцев на брифинге."Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры", - подчеркнул генерал.Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.
https://ria.ru/20220722/vsu-1804415000.html
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славянск
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в мире, славянск, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
15:21 25.07.2022 (обновлено: 15:22 25.07.2022)
 
В Минобороны назвали цель планируемой Киевом провокации в Славянске

Минобороны: Киев хочет с помощью провокации с гексаном в Славянске обвинить Россию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Цель запланированной Киевом провокации с подрывом емкостей с гексаном в Славянске - обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в СМИ, заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В понедельник Мизинцев сообщил, что киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ - на масложировом комбинате в Славянске сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном.
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"Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - сказал Мизинцев на брифинге.
"Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры", - подчеркнул генерал.
Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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