https://ria.ru/20220725/pozhary-1804887181.html

Путин поручил главе МЧС представить предложения по тушению пожаров

Путин поручил главе МЧС представить предложения по тушению пожаров - РИА Новости, 25.07.2022

Путин поручил главе МЧС представить предложения по тушению пожаров

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову представить в ближайшее время предложения по тушению пожаров. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:50

2022-07-25T19:50

2022-07-25T20:31

владимир путин

хабаровский край

александр куренков (мчс)

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову представить в ближайшее время предложения по тушению пожаров.На совещании главы государства с членами с правительства Куренков доложил, что люди на местах в этом вопросе "все-таки ведут себя немного расслабленно и даже халатно" и "по-старому работают". В частности, он отметил, что Джугджурский заповедник в Хабаровском крае загорелся 30 июня, ему доложили, что там нет площадки приземления, а потом выяснилось, что она есть в 104 километрах."Вопрос серьезный, поэтому представьте свои соображения как можно быстрее. Прямо сегодня-завтра, время еще есть. Хорошо? Чтобы ситуацию исправить", — сказал Путин."Есть", — ответил министр."Прямо вот сейчас. Сегодня-завтра", — добавил Путин.

https://ria.ru/20220719/chs-1803544294.html

https://ria.ru/20220722/putin-1804237203.html

хабаровский край

россия

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, хабаровский край, александр куренков (мчс), россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)