https://ria.ru/20220725/pozhary-1804887181.html
Путин поручил главе МЧС представить предложения по тушению пожаров
Путин поручил главе МЧС представить предложения по тушению пожаров - РИА Новости, 25.07.2022
Путин поручил главе МЧС представить предложения по тушению пожаров
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову представить в ближайшее время предложения по тушению пожаров. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:50
2022-07-25T19:50
2022-07-25T20:31
владимир путин
хабаровский край
александр куренков (мчс)
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову представить в ближайшее время предложения по тушению пожаров.На совещании главы государства с членами с правительства Куренков доложил, что люди на местах в этом вопросе "все-таки ведут себя немного расслабленно и даже халатно" и "по-старому работают". В частности, он отметил, что Джугджурский заповедник в Хабаровском крае загорелся 30 июня, ему доложили, что там нет площадки приземления, а потом выяснилось, что она есть в 104 километрах."Вопрос серьезный, поэтому представьте свои соображения как можно быстрее. Прямо сегодня-завтра, время еще есть. Хорошо? Чтобы ситуацию исправить", — сказал Путин."Есть", — ответил министр."Прямо вот сейчас. Сегодня-завтра", — добавил Путин.
https://ria.ru/20220719/chs-1803544294.html
https://ria.ru/20220722/putin-1804237203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, хабаровский край, александр куренков (мчс), россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:50 25.07.2022 (обновлено: 20:31 25.07.2022)
Путин поручил главе МЧС представить предложения по тушению пожаров
Президент Путин поручил главе МЧС Куренкову представить предложения по тушению пожаров