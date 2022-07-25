https://ria.ru/20220725/podtopleniya-1804771793.html

МЧС ликвидировало все подтопления на Кубани после ливней

МЧС ликвидировало все подтопления на Кубани после ливней - РИА Новости, 25.07.2022

МЧС ликвидировало все подтопления на Кубани после ливней

Все подтопления после прошедших ливней в Сочи и Краснодаре ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:35

2022-07-25T13:35

2022-07-25T13:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

сочи

краснодар

россия

краснодарский край

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Все подтопления после прошедших ливней в Сочи и Краснодаре ликвидированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Завершены работы по откачке воды в Сочи и Краснодаре. В настоящее время подтоплений нет", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС России, в результате прошедших ливней на Кубани были подтоплены 45 участков автомобильных дорог, подвалы 22 многоквартирных домов и двух больниц, а также 23 приусадебных участка.

сочи

краснодар

россия

краснодарский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, сочи, краснодар, россия, краснодарский край