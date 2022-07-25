https://ria.ru/20220725/pereimenovanie-1804706524.html

Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве

Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 25.07.2022

Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве

Предложение о переименовании Киевского вокзала в Москве из-за специальной военной операции ставит Россию на один уровень с теми, кто проявляет антироссийскую... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:31

2022-07-25T09:31

2022-07-25T09:31

василий власов

москва

госдума рф

лдпр

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предложение о переименовании Киевского вокзала в Москве из-за специальной военной операции ставит Россию на один уровень с теми, кто проявляет антироссийскую ненависть, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский. Предложение о переименовании будет направлено в мэрию Москвы в понедельник."Вот только не надо пытаться быть в тренде мирового идиотизма антирусской ненависти. Ну вот при чем здесь Киевский вокзал? Такие предложения ставят нас на один уровень с озлобленными человекоподобными существами с промытыми мозгами", - написал член Совета в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220724/vokzal-1804678729.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий власов, москва, госдума рф, лдпр, общество