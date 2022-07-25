https://ria.ru/20220725/pereimenovanie-1804706524.html
Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве
Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 25.07.2022
Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве
Предложение о переименовании Киевского вокзала в Москве из-за специальной военной операции ставит Россию на один уровень с теми, кто проявляет антироссийскую... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:31
2022-07-25T09:31
2022-07-25T09:31
василий власов
москва
госдума рф
лдпр
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предложение о переименовании Киевского вокзала в Москве из-за специальной военной операции ставит Россию на один уровень с теми, кто проявляет антироссийскую ненависть, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский. Предложение о переименовании будет направлено в мэрию Москвы в понедельник."Вот только не надо пытаться быть в тренде мирового идиотизма антирусской ненависти. Ну вот при чем здесь Киевский вокзал? Такие предложения ставят нас на один уровень с озлобленными человекоподобными существами с промытыми мозгами", - написал член Совета в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220724/vokzal-1804678729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий власов, москва, госдума рф, лдпр, общество
Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве
Член СПЧ Кабанов высказался против переименования Киевского вокзала в Брянский