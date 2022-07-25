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Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 25.07.2022
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Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве
Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 25.07.2022
Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве
Предложение о переименовании Киевского вокзала в Москве из-за специальной военной операции ставит Россию на один уровень с теми, кто проявляет антироссийскую... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:31
2022-07-25T09:31
василий власов
москва
госдума рф
лдпр
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предложение о переименовании Киевского вокзала в Москве из-за специальной военной операции ставит Россию на один уровень с теми, кто проявляет антироссийскую ненависть, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский. Предложение о переименовании будет направлено в мэрию Москвы в понедельник."Вот только не надо пытаться быть в тренде мирового идиотизма антирусской ненависти. Ну вот при чем здесь Киевский вокзал? Такие предложения ставят нас на один уровень с озлобленными человекоподобными существами с промытыми мозгами", - написал член Совета в своем Telegram-канале.
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василий власов, москва, госдума рф, лдпр, общество
09:31 25.07.2022
 
Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве

Член СПЧ Кабанов высказался против переименования Киевского вокзала в Брянский

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкФонтан и скульптура "Похищение Европы" у Киевского вокзала в Москве
Фонтан и скульптура Похищение Европы у Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Фонтан и скульптура "Похищение Европы" у Киевского вокзала в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предложение о переименовании Киевского вокзала в Москве из-за специальной военной операции ставит Россию на один уровень с теми, кто проявляет антироссийскую ненависть, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский. Предложение о переименовании будет направлено в мэрию Москвы в понедельник.
"Вот только не надо пытаться быть в тренде мирового идиотизма антирусской ненависти. Ну вот при чем здесь Киевский вокзал? Такие предложения ставят нас на один уровень с озлобленными человекоподобными существами с промытыми мозгами", - написал член Совета в своем Telegram-канале.
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 22:38
В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский
 
Василий ВласовМоскваГосдума РФЛДПРОбщество
 
 
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