https://ria.ru/20220725/osadki-1805339584.html

До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы

До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы - РИА Новости, 27.07.2022

До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы

Менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы выпало до 10 миллиметров осадков, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-25T19:45

2022-07-25T19:45

2022-07-27T14:47

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ювао (москва)

мосводосток

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы выпало до 10 миллиметров осадков, сообщает столичный комплекс городского хозяйства."До 10 миллиметров осадков выпало в некоторых районах города менее чем за час. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО и ЮВАО. Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков. Временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП "Мосводосток" – на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники предприятия.Уточняется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы.

https://realty.ria.ru/20220714/livnevka-1801919146.html

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Алёна Пава

ювао (москва), мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы