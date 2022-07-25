Рейтинг@Mail.ru
До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220725/osadki-1805339584.html
До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы
До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы - РИА Новости, 27.07.2022
До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы
Менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы выпало до 10 миллиметров осадков, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-25T19:45
2022-07-27T14:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
ювао (москва)
мосводосток
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801042682_0:289:2750:1836_1920x0_80_0_0_3c755a44f368222df69bc4e9586601a4.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы выпало до 10 миллиметров осадков, сообщает столичный комплекс городского хозяйства."До 10 миллиметров осадков выпало в некоторых районах города менее чем за час. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО и ЮВАО. Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков. Временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП "Мосводосток" – на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники предприятия.Уточняется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы.
https://realty.ria.ru/20220714/livnevka-1801919146.html
ювао (москва)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801042682_29:0:2477:1836_1920x0_80_0_0_f08b3bc2b429e34ce180002c0f15553f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ювао (москва), мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
19:45 25.07.2022 (обновлено: 14:47 27.07.2022)
 

До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы выпало до 10 миллиметров осадков, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"До 10 миллиметров осадков выпало в некоторых районах города менее чем за час. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО и ЮВАО. Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков. Временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП "Мосводосток" – на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники предприятия.
Уточняется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы.
Водосток в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Летний дождь: как московская ливневка спасает город от потопа
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЮВАО (Москва)МосводостокМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала