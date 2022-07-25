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До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы
До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы - РИА Новости, 27.07.2022
До 10 мм осадков выпало менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы
Менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы выпало до 10 миллиметров осадков, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-25T19:45
2022-07-25T19:45
2022-07-27T14:47
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Менее чем за час на востоке и юго-востоке Москвы выпало до 10 миллиметров осадков, сообщает столичный комплекс городского хозяйства."До 10 миллиметров осадков выпало в некоторых районах города менее чем за час. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО и ЮВАО. Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков. Временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП "Мосводосток" – на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники предприятия.Уточняется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы.
https://realty.ria.ru/20220714/livnevka-1801919146.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ювао (москва), мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы