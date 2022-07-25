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В Москве за полтора часа выпало 45 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.07.2022
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В Москве за полтора часа выпало 45 процентов месячной нормы осадков
В Москве за полтора часа выпало 45 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.07.2022
В Москве за полтора часа выпало 45 процентов месячной нормы осадков
Порядка 45% месячной нормы июля пролилось на Москву за полтора часа в понедельник, это 42 миллиметра осадков, или четыре ведра воды на 1 квадратный метр,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T21:58
2022-07-25T22:13
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Порядка 45% месячной нормы июля пролилось на Москву за полтора часа в понедельник, это 42 миллиметра осадков, или четыре ведра воды на 1 квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За полтора часа в понедельник на Москву пролилось 42 миллиметра осадков, это 45% от месячной нормы июля", - сказал Тишковец.Он отметил, что "таким образом на одной квадратном метре столичных улиц оказалось порядка четырех вёдер дождевой воды".
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
21:58 25.07.2022 (обновлено: 22:13 25.07.2022)
 
В Москве за полтора часа выпало 45 процентов месячной нормы осадков

Синоптик "Фобоса" Тишковец: за полтора часа на Москву пролилось 42 миллиметра осадков

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Порядка 45% месячной нормы июля пролилось на Москву за полтора часа в понедельник, это 42 миллиметра осадков, или четыре ведра воды на 1 квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За полтора часа в понедельник на Москву пролилось 42 миллиметра осадков, это 45% от месячной нормы июля", - сказал Тишковец.
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Он отметил, что "таким образом на одной квадратном метре столичных улиц оказалось порядка четырех вёдер дождевой воды".
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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