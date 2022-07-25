https://ria.ru/20220725/osadki-1804905279.html

В Москве за полтора часа выпало 45 процентов месячной нормы осадков

В Москве за полтора часа выпало 45 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.07.2022

В Москве за полтора часа выпало 45 процентов месячной нормы осадков

Порядка 45% месячной нормы июля пролилось на Москву за полтора часа в понедельник, это 42 миллиметра осадков, или четыре ведра воды на 1 квадратный метр,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T21:58

2022-07-25T21:58

2022-07-25T22:13

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Порядка 45% месячной нормы июля пролилось на Москву за полтора часа в понедельник, это 42 миллиметра осадков, или четыре ведра воды на 1 квадратный метр, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За полтора часа в понедельник на Москву пролилось 42 миллиметра осадков, это 45% от месячной нормы июля", - сказал Тишковец.Он отметил, что "таким образом на одной квадратном метре столичных улиц оказалось порядка четырех вёдер дождевой воды".

https://ria.ru/20220724/pogoda-1804593026.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец