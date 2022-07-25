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"Госуслуги" начали принимать заявки на онлайн-голосование в сентябре - РИА Новости, 25.07.2022
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"Госуслуги" начали принимать заявки на онлайн-голосование в сентябре
"Госуслуги" начали принимать заявки на онлайн-голосование в сентябре - РИА Новости, 25.07.2022
"Госуслуги" начали принимать заявки на онлайн-голосование в сентябре
Прием заявок на участие в электронном дистанционном голосовании на сентябрьских выборах в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:49
2022-07-25T18:24
политика
николай булаев
ярославская область
москва
калининградская область
цик рф
россия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Прием заявок на участие в электронном дистанционном голосовании на сентябрьских выборах в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях начался на портале "Госуслуги", сообщили в Центральной избирательной комиссии России. "Избиратели семи субъектов Российской Федерации через портал "Госуслуги" могут подать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое пройдет в единый день голосования 11 сентября", — отметили там.Принять участие в ДЭГ можно при наличии подтвержденной и сопоставленной с регистром избирателей учетной записи на портале "Госуслуги". В этом году ДЭГ впервые будет применяться в разных часовых поясах, сообщил заместитель председателя ЦИК Росссии Николай Булаев."Томская область имеет разницу во времени с Москвой плюс четыре часа, а Калининградская область — минус час. Таким образом, сборка ключа и расшифровка результатов онлайн-голосования начнутся только после завершения голосования в Калининграде", — приводятся его слова на сайте Центризбиркома.Прием заявлений в Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях продлится до 24:00 5 сентября, в Калужской и Томской областях — до 24:00 6 сентября, также уточнили в сообщении.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220718/kiberataki-1803181923.html
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политика, николай булаев, ярославская область, москва, калининградская область, цик рф, россия
17:49 25.07.2022 (обновлено: 18:24 25.07.2022)
 
"Госуслуги" начали принимать заявки на онлайн-голосование в сентябре

"Госуслуги" начали принимать заявки на онлайн-голосование в семи регионах в сентябре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДемонстрация создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования в ЦИК
Демонстрация создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования в ЦИК - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Демонстрация создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования в ЦИК. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Прием заявок на участие в электронном дистанционном голосовании на сентябрьских выборах в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях начался на портале "Госуслуги", сообщили в Центральной избирательной комиссии России.
"Избиратели семи субъектов Российской Федерации через портал "Госуслуги" могут подать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое пройдет в единый день голосования 11 сентября", — отметили там.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Принять участие в ДЭГ можно при наличии подтвержденной и сопоставленной с регистром избирателей учетной записи на портале "Госуслуги". В этом году ДЭГ впервые будет применяться в разных часовых поясах, сообщил заместитель председателя ЦИК Росссии Николай Булаев.
"Томская область имеет разницу во времени с Москвой плюс четыре часа, а Калининградская область — минус час. Таким образом, сборка ключа и расшифровка результатов онлайн-голосования начнутся только после завершения голосования в Калининграде", — приводятся его слова на сайте Центризбиркома.
Прием заявлений в Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях продлится до 24:00 5 сентября, в Калужской и Томской областях — до 24:00 6 сентября, также уточнили в сообщении.
Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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ПолитикаНиколай БулаевЯрославская областьМоскваКалининградская областьЦИК РФРоссия
 
 
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