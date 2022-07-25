17:49 25.07.2022 (обновлено: 18:24 25.07.2022)
"Госуслуги" начали принимать заявки на онлайн-голосование в сентябре
"Госуслуги" начали принимать заявки на онлайн-голосование в семи регионах в сентябре
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДемонстрация создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования в ЦИК
Демонстрация создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования в ЦИК. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Прием заявок на участие в электронном дистанционном голосовании на сентябрьских выборах в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях начался на портале "Госуслуги", сообщили в Центральной избирательной комиссии России.
"Избиратели семи субъектов Российской Федерации через портал "Госуслуги" могут подать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое пройдет в единый день голосования 11 сентября", — отметили там.
Принять участие в ДЭГ можно при наличии подтвержденной и сопоставленной с регистром избирателей учетной записи на портале "Госуслуги". В этом году ДЭГ впервые будет применяться в разных часовых поясах, сообщил заместитель председателя ЦИК Росссии Николай Булаев.
"Томская область имеет разницу во времени с Москвой плюс четыре часа, а Калининградская область — минус час. Таким образом, сборка ключа и расшифровка результатов онлайн-голосования начнутся только после завершения голосования в Калининграде", — приводятся его слова на сайте Центризбиркома.
Прием заявлений в Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях продлится до 24:00 5 сентября, в Калужской и Томской областях — до 24:00 6 сентября, также уточнили в сообщении.
Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.