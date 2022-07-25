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Украинские военные снова обстреляли Доломитное

Украинские военные снова обстреляли Доломитное - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские военные снова обстреляли Доломитное

Украинские войска в понедельник в 17.10 мск выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра по Доломитному, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:06

2022-07-25T18:06

2022-07-25T18:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

сцкк

нато

украина

горловка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 17.10 мск выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра по Доломитному, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Доломитного со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов калибром 155 миллиметров.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктовАртиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, в мире, сцкк, нато, украина, горловка, ситуация в днр и лнр