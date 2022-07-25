https://ria.ru/20220725/loshadi-1804825828.html

В Чечне вывели новую породу лошадей

В Чечне вывели новую породу лошадей - РИА Новости, 25.07.2022

В Чечне вывели новую породу лошадей

Первая порода чеченских лошадей выведена в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:35

2022-07-25T16:35

2022-07-25T17:05

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первая порода чеченских лошадей выведена в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.По словам министра, породу вывели специалисты по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Скакуны участвовали в скачках "Большой Грозненский Приз. Дерби", отмечаются их блестящие физические данные и красота."В Чеченской республике выведена первая порода чеченских лошадей. Новость о выведении первой селекционной чеченской породы лошадей не оставила равнодушным ни одного чеченца. Все мы знаем о большой любви главы республики к лошадям и насколько высоко он ценит конный спорт. Благодаря его бесценной поддержке это направление вновь стало очень популярным в регионе", - говорится в сообщении Дудаева в Telegram-канале.Министр отметил, что селекционные группы планируется разделить на скаковые для пробежки и туризма.

https://ria.ru/20200110/1563233692.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)