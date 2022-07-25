Рейтинг@Mail.ru
В Чечне вывели новую породу лошадей - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/loshadi-1804825828.html
В Чечне вывели новую породу лошадей
В Чечне вывели новую породу лошадей - РИА Новости, 25.07.2022
В Чечне вывели новую породу лошадей
Первая порода чеченских лошадей выведена в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:35
2022-07-25T17:05
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804826653_0:104:2050:1257_1920x0_80_0_0_7009a0be824959bed54eea5df4af5dae.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первая порода чеченских лошадей выведена в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.По словам министра, породу вывели специалисты по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Скакуны участвовали в скачках "Большой Грозненский Приз. Дерби", отмечаются их блестящие физические данные и красота."В Чеченской республике выведена первая порода чеченских лошадей. Новость о выведении первой селекционной чеченской породы лошадей не оставила равнодушным ни одного чеченца. Все мы знаем о большой любви главы республики к лошадям и насколько высоко он ценит конный спорт. Благодаря его бесценной поддержке это направление вновь стало очень популярным в регионе", - говорится в сообщении Дудаева в Telegram-канале.Министр отметил, что селекционные группы планируется разделить на скаковые для пробежки и туризма.
https://ria.ru/20200110/1563233692.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804826653_86:0:1814:1296_1920x0_80_0_0_436c82307573955a4cb61b5bca53ecec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
16:35 25.07.2022 (обновлено: 17:05 25.07.2022)
 
В Чечне вывели новую породу лошадей

Министр Чечни по печати и информации Дудаев: в республике вывели новую породу лошадей

Первая порода чеченских лошадей, выведенная в Чечне, приняла участие в скачках "Большой Грозненский Приз. Дерби"
Первая порода чеченских лошадей, выведенная в Чечне, приняла участие в скачках Большой Грозненский Приз. Дерби
Первая порода чеченских лошадей, выведенная в Чечне, приняла участие в скачках "Большой Грозненский Приз. Дерби". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первая порода чеченских лошадей выведена в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По словам министра, породу вывели специалисты по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Скакуны участвовали в скачках "Большой Грозненский Приз. Дерби", отмечаются их блестящие физические данные и красота.
"В Чеченской республике выведена первая порода чеченских лошадей. Новость о выведении первой селекционной чеченской породы лошадей не оставила равнодушным ни одного чеченца. Все мы знаем о большой любви главы республики к лошадям и насколько высоко он ценит конный спорт. Благодаря его бесценной поддержке это направление вновь стало очень популярным в регионе", - говорится в сообщении Дудаева в Telegram-канале.
Министр отметил, что селекционные группы планируется разделить на скаковые для пробежки и туризма.
Собаки породы Финский шпиц - РИА Новости, 1920, 10.01.2020
10 января 2020, 08:45Хорошие новости
Как шпиц стал лайкой: в России утвердили новую породу собак
 
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала