16:35 25.07.2022 (обновлено: 17:05 25.07.2022)
В Чечне вывели новую породу лошадей
Министр Чечни по печати и информации Дудаев: в республике вывели новую породу лошадей
Первая порода чеченских лошадей, выведенная в Чечне, приняла участие в скачках "Большой Грозненский Приз. Дерби"
Первая порода чеченских лошадей, выведенная в Чечне, приняла участие в скачках "Большой Грозненский Приз. Дерби". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первая порода чеченских лошадей выведена в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По словам министра, породу вывели специалисты по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Скакуны участвовали в скачках "Большой Грозненский Приз. Дерби", отмечаются их блестящие физические данные и красота.
"В Чеченской республике выведена первая порода чеченских лошадей. Новость о выведении первой селекционной чеченской породы лошадей не оставила равнодушным ни одного чеченца. Все мы знаем о большой любви главы республики к лошадям и насколько высоко он ценит конный спорт. Благодаря его бесценной поддержке это направление вновь стало очень популярным в регионе", - говорится в сообщении Дудаева в Telegram-канале.
Министр отметил, что селекционные группы планируется разделить на скаковые для пробежки и туризма.
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