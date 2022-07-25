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Официальный курс доллара на вторник вырос до 57,78 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 57,78 рубля - РИА Новости, 25.07.2022
Официальный курс доллара на вторник вырос до 57,78 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 39,04 копейки - до 57,7821 рубля, курс евро - на 91,33 копейки, до 58,6741 рубля,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:38
2022-07-25T16:38
2022-07-25T16:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 39,04 копейки - до 57,7821 рубля, курс евро - на 91,33 копейки, до 58,6741 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс доллара, доллар, валюта, динамика курсов валют, евро, рубль, курс рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 57,78 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 57,78 рубля, евро — до 58,67