https://ria.ru/20220725/komandir-1804901185.html

Дело командира украинского нацбата "Медведи SS" направили в суд

Дело командира украинского нацбата "Медведи SS" направили в суд - РИА Новости, 25.07.2022

Дело командира украинского нацбата "Медведи SS" направили в суд

Уголовное дело в отношении пленного командира украинского националистического батальона "Медведи SS" Александра Кравцова направили в суд, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T21:14

2022-07-25T21:14

2022-07-25T22:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Уголовное дело в отношении пленного командира украинского националистического батальона "Медведи SS" Александра Кравцова направили в суд, сообщил РИА Новости представитель Генеральной прокуратуры Донецкой Народной республики."Двадцать пятого июля 2022 года уголовное дело по обвинению Кравцова А. А. направлено в суд с обвинительным заключением", — сказал он.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, Кравцову вменяются три статьи Уголовного кодекса ДНР, максимальные санкции предусматривают высшую меру наказания.Ранее Генпрокуратура ДНР заявила, что командиру группы украинских боевиков Кравцову А. А. предъявлено обвинение по факту создания вооруженного формирования, не предусмотренного законом, а также руководства таким формированием и его финансирования.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав украинских войск. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами.

https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802331915.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, украина, россия, генеральная прокуратура рф