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Дело командира украинского нацбата "Медведи SS" направили в суд
Дело командира украинского нацбата "Медведи SS" направили в суд - РИА Новости, 25.07.2022
Дело командира украинского нацбата "Медведи SS" направили в суд
Уголовное дело в отношении пленного командира украинского националистического батальона "Медведи SS" Александра Кравцова направили в суд, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T21:14
2022-07-25T21:14
2022-07-25T22:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
генеральная прокуратура рф
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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Уголовное дело в отношении пленного командира украинского националистического батальона "Медведи SS" Александра Кравцова направили в суд, сообщил РИА Новости представитель Генеральной прокуратуры Донецкой Народной республики."Двадцать пятого июля 2022 года уголовное дело по обвинению Кравцова А. А. направлено в суд с обвинительным заключением", — сказал он.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, Кравцову вменяются три статьи Уголовного кодекса ДНР, максимальные санкции предусматривают высшую меру наказания.Ранее Генпрокуратура ДНР заявила, что командиру группы украинских боевиков Кравцову А. А. предъявлено обвинение по факту создания вооруженного формирования, не предусмотренного законом, а также руководства таким формированием и его финансирования.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав украинских войск. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами.
https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802331915.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, россия, генеральная прокуратура рф
21:14 25.07.2022 (обновлено: 22:20 25.07.2022)
Дело командира украинского нацбата "Медведи SS" направили в суд
Дело пленного командира украинского нацбата "Медведи SS" Кравцова направили в суд в ДНР