https://ria.ru/20220725/kashpo-1804854037.html
Более 250 тыс цветочных кашпо украсили улицы и скверы Москвы
Более 250 тыс цветочных кашпо украсили улицы и скверы Москвы - РИА Новости, 25.07.2022
Более 250 тыс цветочных кашпо украсили улицы и скверы Москвы
Более 250 тысяч цветочных кашпо украсили улицы, скверы, площади и магистрали Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:12
2022-07-25T18:12
2022-07-25T18:12
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 250 тысяч цветочных кашпо украсили улицы, скверы, площади и магистрали Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 250 тысяч цветочных кашпо украсили столицу. Подвесные горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми петуниями, пеларгонией плющелистной, ипомеей, вербеной и бегонией клубневой украсили центральные улицы, скверы, площади и магистрали. Самые эффектные вертикальные сады – на Зубовской площади, Кутузовском проспекте, в Садово-Триумфальном сквере", - говорится в сообщении.Кроме того, кашпо оформили уличные арки, ограждения, входные группы и фасады зданий, а еще из них сделали объемные цветочные композиции.Отмечается, что рассаду ампельных растений специалисты ГБУ "Озеленение" начинают готовить в феврале – марте. На разных стадиях проводится обрезка молодых стеблей – так формируется пышная цветущая форма, благодаря которой растения эффектно смотрятся в горшках.
https://ria.ru/20220601/floristika-1792008029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва