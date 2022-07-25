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Более 250 тыс цветочных кашпо украсили улицы и скверы Москвы - РИА Новости, 25.07.2022
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Более 250 тыс цветочных кашпо украсили улицы и скверы Москвы
Более 250 тыс цветочных кашпо украсили улицы и скверы Москвы - РИА Новости, 25.07.2022
Более 250 тыс цветочных кашпо украсили улицы и скверы Москвы
Более 250 тысяч цветочных кашпо украсили улицы, скверы, площади и магистрали Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:12
2022-07-25T18:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 250 тысяч цветочных кашпо украсили улицы, скверы, площади и магистрали Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 250 тысяч цветочных кашпо украсили столицу. Подвесные горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми петуниями, пеларгонией плющелистной, ипомеей, вербеной и бегонией клубневой украсили центральные улицы, скверы, площади и магистрали. Самые эффектные вертикальные сады – на Зубовской площади, Кутузовском проспекте, в Садово-Триумфальном сквере", - говорится в сообщении.Кроме того, кашпо оформили уличные арки, ограждения, входные группы и фасады зданий, а еще из них сделали объемные цветочные композиции.Отмечается, что рассаду ампельных растений специалисты ГБУ "Озеленение" начинают готовить в феврале – марте. На разных стадиях проводится обрезка молодых стеблей – так формируется пышная цветущая форма, благодаря которой растения эффектно смотрятся в горшках.
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городское хозяйство москвы, общество, москва
18:12 25.07.2022
 

Более 250 тыс цветочных кашпо украсили улицы и скверы Москвы

© Фото : АГН "Москва"/Сергей ВедяшкинФестиваль "Цветочный джем: Тропическое лето" в Москве
Фестиваль Цветочный джем: Тропическое лето в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : АГН "Москва"/Сергей Ведяшкин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 250 тысяч цветочных кашпо украсили улицы, скверы, площади и магистрали Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 250 тысяч цветочных кашпо украсили столицу. Подвесные горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми петуниями, пеларгонией плющелистной, ипомеей, вербеной и бегонией клубневой украсили центральные улицы, скверы, площади и магистрали. Самые эффектные вертикальные сады – на Зубовской площади, Кутузовском проспекте, в Садово-Триумфальном сквере", - говорится в сообщении.
Кроме того, кашпо оформили уличные арки, ограждения, входные группы и фасады зданий, а еще из них сделали объемные цветочные композиции.
Отмечается, что рассаду ампельных растений специалисты ГБУ "Озеленение" начинают готовить в феврале – марте. На разных стадиях проводится обрезка молодых стеблей – так формируется пышная цветущая форма, благодаря которой растения эффектно смотрятся в горшках.
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