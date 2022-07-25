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Заявки на гранты от социальных предприятий МО начнут принимать с 1 августа - РИА Новости, 25.07.2022
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Новости Подмосковья
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Заявки на гранты от социальных предприятий МО начнут принимать с 1 августа
Заявки на гранты от социальных предприятий МО начнут принимать с 1 августа - РИА Новости, 25.07.2022
Заявки на гранты от социальных предприятий МО начнут принимать с 1 августа
Правительство Московской области с 1 августа начнет принимать заявки на получение грантов от социальных предпринимателей, рассказала зампред правительства –... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:20
2022-07-25T19:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство Московской области с 1 августа начнет принимать заявки на получение грантов от социальных предпринимателей, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. На проекты будут выдавать суммы до 500 тысяч рублей, сообщил телеканал "360".По словам Зиновьевой, количество социальных предприятий в области увеличилось почти в 2,5 раза – за два года их зарегистрировали 722 раза, из которых 570 в прошлом году. Статус социального предпринимателя подтверждают каждый год на сайте РПГУ. Имеющие такой статус могут претендовать на новую меру поддержки, заявку на получение гранта можно подать на том же сайте.Чтобы получить грант, предприниматель должен иметь помещение или другое имущество для реализации проекта, а также вложить в проект не менее 25% от общей суммы из личного бюджета.
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московская область (подмосковье)
19:20 25.07.2022
 

Заявки на гранты от социальных предприятий МО начнут принимать с 1 августа

Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство Московской области с 1 августа начнет принимать заявки на получение грантов от социальных предпринимателей, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. На проекты будут выдавать суммы до 500 тысяч рублей, сообщил телеканал "360".
По словам Зиновьевой, количество социальных предприятий в области увеличилось почти в 2,5 раза – за два года их зарегистрировали 722 раза, из которых 570 в прошлом году. Статус социального предпринимателя подтверждают каждый год на сайте РПГУ. Имеющие такой статус могут претендовать на новую меру поддержки, заявку на получение гранта можно подать на том же сайте.
"Так, с 1 августа мы запускаем конкурс на получение грантов для социальных и молодых предпринимателей. Компенсации подлежит до 75% от запланированных затрат, но не более 500 тысяч рублей", – сказала Зиновьева.
Чтобы получить грант, предприниматель должен иметь помещение или другое имущество для реализации проекта, а также вложить в проект не менее 25% от общей суммы из личного бюджета.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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