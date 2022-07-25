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Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику - РИА Новости, 25.07.2022
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Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику
Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику - РИА Новости, 25.07.2022
Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику
В Вологодской области полученный федеральный грант в размере 467 миллионов рублей направят на ремонт дорог, оснащение противопожарной службы и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:29
2022-07-25T16:29
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 25 июл – РИА Новости. В Вологодской области полученный федеральный грант в размере 467 миллионов рублей направят на ремонт дорог, оснащение противопожарной службы и антитеррористическую безопасность, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в областном правительстве.Регион получил грант по результатам оценки эффективности государственного управления в регионах РФ по 20 ключевым показателям, характеризующим социально-экономическое развитие территории.Еще 168 миллионов рублей регион потратит на закупку 14 пожарных автомобилей тяжелого класса для работы в труднопроходимых территориях области, 35 миллионов направит на приобретение систем экстренного оповещения.
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вологодская область, олег кувшинников
16:29 25.07.2022
 

Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику

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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛОГДА, 25 июл – РИА Новости. В Вологодской области полученный федеральный грант в размере 467 миллионов рублей направят на ремонт дорог, оснащение противопожарной службы и антитеррористическую безопасность, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в областном правительстве.
Регион получил грант по результатам оценки эффективности государственного управления в регионах РФ по 20 ключевым показателям, характеризующим социально-экономическое развитие территории.
"Учитывая необходимость ремонтных работ на дорогах области предлагаю 263 миллиона рублей из средств гранта направить на ремонт трех участков дорог в Тарногском, Великоустюгском и Верховажском районах. Это муниципальные трассы с высоким уровнем движения",- сказал Кувшинников.
Еще 168 миллионов рублей регион потратит на закупку 14 пожарных автомобилей тяжелого класса для работы в труднопроходимых территориях области, 35 миллионов направит на приобретение систем экстренного оповещения.
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Вологодская областьВологодская областьОлег Кувшинников
 
 
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