https://ria.ru/20220725/grant-1804823815.html

Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику

Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику - РИА Новости, 25.07.2022

Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику

В Вологодской области полученный федеральный грант в размере 467 миллионов рублей направят на ремонт дорог, оснащение противопожарной службы и... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:29

2022-07-25T16:29

2022-07-25T16:29

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg

ВОЛОГДА, 25 июл – РИА Новости. В Вологодской области полученный федеральный грант в размере 467 миллионов рублей направят на ремонт дорог, оснащение противопожарной службы и антитеррористическую безопасность, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в областном правительстве.Регион получил грант по результатам оценки эффективности государственного управления в регионах РФ по 20 ключевым показателям, характеризующим социально-экономическое развитие территории.Еще 168 миллионов рублей регион потратит на закупку 14 пожарных автомобилей тяжелого класса для работы в труднопроходимых территориях области, 35 миллионов направит на приобретение систем экстренного оповещения.

https://ria.ru/20220721/zakony-1803989844.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников