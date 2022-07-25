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Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику
Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику - РИА Новости, 25.07.2022
Вологодские власти на грант отремонтируют дороги и купят пожарную технику
В Вологодской области полученный федеральный грант в размере 467 миллионов рублей направят на ремонт дорог, оснащение противопожарной службы и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:29
2022-07-25T16:29
2022-07-25T16:29
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 25 июл – РИА Новости. В Вологодской области полученный федеральный грант в размере 467 миллионов рублей направят на ремонт дорог, оснащение противопожарной службы и антитеррористическую безопасность, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в областном правительстве.Регион получил грант по результатам оценки эффективности государственного управления в регионах РФ по 20 ключевым показателям, характеризующим социально-экономическое развитие территории.Еще 168 миллионов рублей регион потратит на закупку 14 пожарных автомобилей тяжелого класса для работы в труднопроходимых территориях области, 35 миллионов направит на приобретение систем экстренного оповещения.
https://ria.ru/20220721/zakony-1803989844.html
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников