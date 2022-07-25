https://ria.ru/20220725/germaniya-1804731351.html

В Германии отключат подсветку резиденции президента

В Германии отключат подсветку резиденции президента - РИА Новости, 25.07.2022

В Германии отключат подсветку резиденции президента

Резиденцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера перестанут подсвечивать ночью для экономии электроэнергии, сообщила в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:20

2022-07-25T11:20

2022-07-25T11:20

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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Резиденцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера перестанут подсвечивать ночью для экономии электроэнергии, сообщила в понедельник пресс-секретарь главы ФРГ.Ввиду энергокризиса дворец Белевю, который является резиденцией президента ФРГ, будет подсвечиваться ночью только в случае важных визитов, заявила спикер агентству DPA.К тому же в рамках экономии энергоносителей рассматривается возможность отопления дворца геотермальным способом, для чего было уже сделано несколько пробных бурений грунта, добавила она.Ранее сенат Берлина анонсировал на август решение о том, отключат ли в рамках экономии электроэнергии ночную подсветку у ряда таких исторических зданий, как Бранденбургские ворота и Красная ратуша.Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В то же время правительство не планирует продления работы имеющихся АЭС, которые после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году было решено закрыть до конца 2022 года.

https://ria.ru/20220724/tseny-1804628713.html

https://ria.ru/20220720/ekonomiya-1803609367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, берлин (город)