https://ria.ru/20220725/gaz-1804845805.html

Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 25.07.2022

Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста почти до 10% на фоне сообщения об остановке еще одной турбины "Северного потока", превышают 1850... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:41

2022-07-25T17:41

2022-07-25T18:05

природный газ

экономика

европа

газпром

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста почти до 10% на фоне сообщения об остановке еще одной турбины "Северного потока", превышают 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию понедельника у отметки 1680 долларов за тысячу кубометров (-0,5% к расчётной цене пятницы - 1686 долларов) и на протяжении первых часов торгов демонстрировали умеренный рост в среднем на 3-4%. После 14.30 мск котировки ненадолго ускоряли темпы роста почти до 1800 долларов (+6,6%), после чего продолжительное время торговались у 1780 долларов (+5,4%).Затем "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию ещё одной турбины Siemens, поэтому поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, 20% мощности магистрали. После этого сообщения газовые котировки резко усилили темпы роста, к 17.28 мск максимально разгонялись до 1851 доллара (+9,6%). Сейчас держатся чуть ниже этой отметки, растут примерно на 8%.Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1735 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года.Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804829122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, европа, газпром, северный поток, siemens, в мире, цены