https://ria.ru/20220725/garri-1804741145.html
Мемуары принца Гарри планируют опубликовать к концу этого года
Мемуары принца Гарри планируют опубликовать к концу этого года - РИА Новости, 25.07.2022
Мемуары принца Гарри планируют опубликовать к концу этого года
Мемуары принца Гарри закончены, их публикация ожидается к концу этого года, сообщает британская газета Sun. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:39
2022-07-25T13:39
2022-07-25T14:33
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мемуары принца Гарри закончены, их публикация ожидается к концу этого года, сообщает британская газета Sun.По информации издания Penguin Random House, работавший над мемуарами принца писатель Дж. Р. Мерингер закончил рукопись еще в начале лета.По словам принца Гарри, его автобиография будет "трогательной и искренней". Она включит информацию о его "взлетах и падениях, ошибках и уроках" в жизни, однако есть опасения, что она может привести к новым расколам в королевской семье из-за раскрытия фактов о ее жизни, сообщает Sun.Как пишет Daily Mail, в книге могут быть описаны воспоминания принца Гарри о матери принцессе Диане и о распаде брака его родителей. Большим вопросом для экспертов остается то, в каком свете в книге будут изображены принц Чарльз, его брат принц Уильям и мачеха Камилла.В сообщении отмечается, что королева Елизавета стала единственным членом королевской семьи, которого герцог Сассекский проинформировал о готовящихся мемуарах.Принц Гарри и его супруга покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей два года назад. В марте 2021 года они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором они обвинили родственников в безразличии, постоянном давлении и даже в расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
https://ria.ru/20210701/diana-1739451766.html
https://ria.ru/20210906/markl-1748859111.html
https://ria.ru/20220116/velikobritaniya-1768098573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, принц гарри, шоу-бизнес, великобритания, книги
13:39 25.07.2022 (обновлено: 14:33 25.07.2022)
Мемуары принца Гарри планируют опубликовать к концу этого года
Мемуары принца Гарри о королевской семье планируют опубликовать к концу 2022 года
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мемуары принца Гарри закончены, их публикация ожидается к концу этого года, сообщает британская газета Sun.
По информации издания Penguin Random House, работавший над мемуарами принца писатель Дж. Р. Мерингер закончил рукопись еще в начале лета.
"Рукопись закончена и прошла все юридические процедуры. Дата публикации уже однажды переносилась, но теперь она планируется на конец этого года", – приводит Sun слова источника.
По словам принца Гарри, его автобиография будет "трогательной и искренней". Она включит информацию о его "взлетах и падениях, ошибках и уроках" в жизни, однако есть опасения, что она может привести к новым расколам в королевской семье из-за раскрытия фактов о ее жизни, сообщает Sun.
Как пишет Daily Mail, в книге могут быть описаны воспоминания принца Гарри о матери принцессе Диане и о распаде брака его родителей. Большим вопросом для экспертов остается то, в каком свете в книге будут изображены принц Чарльз, его брат принц Уильям и мачеха Камилла.
В сообщении отмечается, что королева Елизавета стала единственным членом королевской семьи, которого герцог Сассекский проинформировал о готовящихся мемуарах.
Принц Гарри и его супруга покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей два года назад. В марте 2021 года они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором они обвинили родственников в безразличии, постоянном давлении и даже в расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются
напряженными.