https://ria.ru/20220725/garri-1804741145.html

Мемуары принца Гарри планируют опубликовать к концу этого года

Мемуары принца Гарри планируют опубликовать к концу этого года - РИА Новости, 25.07.2022

Мемуары принца Гарри планируют опубликовать к концу этого года

Мемуары принца Гарри закончены, их публикация ожидается к концу этого года, сообщает британская газета Sun. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:39

2022-07-25T13:39

2022-07-25T14:33

шоубиз

знаменитости

принц гарри

шоу-бизнес

великобритания

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/73/1563617305_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3fadb176a8f78a084b5f52be85061f2a.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мемуары принца Гарри закончены, их публикация ожидается к концу этого года, сообщает британская газета Sun.По информации издания Penguin Random House, работавший над мемуарами принца писатель Дж. Р. Мерингер закончил рукопись еще в начале лета.По словам принца Гарри, его автобиография будет "трогательной и искренней". Она включит информацию о его "взлетах и падениях, ошибках и уроках" в жизни, однако есть опасения, что она может привести к новым расколам в королевской семье из-за раскрытия фактов о ее жизни, сообщает Sun.Как пишет Daily Mail, в книге могут быть описаны воспоминания принца Гарри о матери принцессе Диане и о распаде брака его родителей. Большим вопросом для экспертов остается то, в каком свете в книге будут изображены принц Чарльз, его брат принц Уильям и мачеха Камилла.В сообщении отмечается, что королева Елизавета стала единственным членом королевской семьи, которого герцог Сассекский проинформировал о готовящихся мемуарах.Принц Гарри и его супруга покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей два года назад. В марте 2021 года они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором они обвинили родственников в безразличии, постоянном давлении и даже в расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

https://ria.ru/20210701/diana-1739451766.html

https://ria.ru/20210906/markl-1748859111.html

https://ria.ru/20220116/velikobritaniya-1768098573.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, принц гарри, шоу-бизнес, великобритания, книги