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Куйвашев включил мэра Екатеринбурга в тройку кандидатов в Совфед - РИА Новости, 25.07.2022
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Куйвашев включил мэра Екатеринбурга в тройку кандидатов в Совфед
Куйвашев включил мэра Екатеринбурга в тройку кандидатов в Совфед - РИА Новости, 25.07.2022
Куйвашев включил мэра Екатеринбурга в тройку кандидатов в Совфед
Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил главу Екатеринбурга в тройку кандидатов в сенаторы, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:28
2022-07-25T16:28
политика
евгений куйвашев
александр высокинский
эдуард россель
екатеринбург
свердловская область
россия
совет федерации рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил главу Екатеринбурга в тройку кандидатов в сенаторы, сообщили РИА Новости в региональном отделении "Единой России"."Названы кандидаты в Совет Федерации, Евгений Куйвашев подал соответствующий список в избирательную комиссию Свердловской области: Левина Ирина Анатольевна – руководитель областного медколледжа, Орлов Алексей Валерьевич – глава Екатеринбурга, Шептий Виктор Анатольевич – первый заместитель председателя заксобрания региона", - сказал собеседник агентства.В Совете Федерации каждый регион представлен двумя сенаторами: один направляется от Законодательного собрания региона, второй – от губернатора. Сенатором от ЗС Свердловской области с прошлого года является бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Представитель губернатора в Совете Федерации с 2009 года ­– бывший глава региона Эдуард Россель, его полномочия истекают в сентябре 2022 года. Новый сенатор от губернатора определится по итогам выборов 11 сентября.С мая 2012 года пост губернатора Свердловской области занимает Куйвашев. В этом году очередной срок его полномочий истекает. В конце мая президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Куйвашевым и поддержал его участие в предстоящих выборах.
https://ria.ru/20220725/chizhov-1804715878.html
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свердловская область
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политика, евгений куйвашев, александр высокинский, эдуард россель, екатеринбург, свердловская область, россия, совет федерации рф
16:28 25.07.2022
 
Куйвашев включил мэра Екатеринбурга в тройку кандидатов в Совфед

Губернатор Куйвашев включил мэра Екатеринбурга Орлова в тройку кандидатов в Совфед

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМэр Екатеринбурга Алексей Орлов
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил главу Екатеринбурга в тройку кандидатов в сенаторы, сообщили РИА Новости в региональном отделении "Единой России".
"Названы кандидаты в Совет Федерации, Евгений Куйвашев подал соответствующий список в избирательную комиссию Свердловской области: Левина Ирина Анатольевна – руководитель областного медколледжа, Орлов Алексей Валерьевич – глава Екатеринбурга, Шептий Виктор Анатольевич – первый заместитель председателя заксобрания региона", - сказал собеседник агентства.
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Постпред России при ЕС Чижов уйдет в Совфед, заявил источник
В Совете Федерации каждый регион представлен двумя сенаторами: один направляется от Законодательного собрания региона, второй – от губернатора. Сенатором от ЗС Свердловской области с прошлого года является бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Представитель губернатора в Совете Федерации с 2009 года ­– бывший глава региона Эдуард Россель, его полномочия истекают в сентябре 2022 года. Новый сенатор от губернатора определится по итогам выборов 11 сентября.
С мая 2012 года пост губернатора Свердловской области занимает Куйвашев. В этом году очередной срок его полномочий истекает. В конце мая президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Куйвашевым и поддержал его участие в предстоящих выборах.
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ПолитикаЕвгений КуйвашевАлександр ВысокинскийЭдуард РоссельЕкатеринбургСвердловская областьРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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