Куйвашев включил мэра Екатеринбурга в тройку кандидатов в Совфед
Губернатор Куйвашев включил мэра Екатеринбурга Орлова в тройку кандидатов в Совфед
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил главу Екатеринбурга в тройку кандидатов в сенаторы, сообщили РИА Новости в региональном отделении "Единой России".
"Названы кандидаты в Совет Федерации, Евгений Куйвашев подал соответствующий список в избирательную комиссию Свердловской области: Левина Ирина Анатольевна – руководитель областного медколледжа, Орлов Алексей Валерьевич – глава Екатеринбурга, Шептий Виктор Анатольевич – первый заместитель председателя заксобрания региона", - сказал собеседник агентства.
В Совете Федерации каждый регион представлен двумя сенаторами: один направляется от Законодательного собрания региона, второй – от губернатора. Сенатором от ЗС Свердловской области с прошлого года является бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Представитель губернатора в Совете Федерации с 2009 года – бывший глава региона Эдуард Россель, его полномочия истекают в сентябре 2022 года. Новый сенатор от губернатора определится по итогам выборов 11 сентября.
С мая 2012 года пост губернатора Свердловской области занимает Куйвашев. В этом году очередной срок его полномочий истекает. В конце мая президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Куйвашевым и поддержал его участие в предстоящих выборах.
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