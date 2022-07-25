https://ria.ru/20220725/ekaterinburg-1804823143.html

Куйвашев включил мэра Екатеринбурга в тройку кандидатов в Совфед

Куйвашев включил мэра Екатеринбурга в тройку кандидатов в Совфед - РИА Новости, 25.07.2022

Куйвашев включил мэра Екатеринбурга в тройку кандидатов в Совфед

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил главу Екатеринбурга в тройку кандидатов в сенаторы, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:28

2022-07-25T16:28

2022-07-25T16:28

политика

евгений куйвашев

александр высокинский

эдуард россель

екатеринбург

свердловская область

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742918434_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_44eb76667fd322273aafa4dbdd18c7c5.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил главу Екатеринбурга в тройку кандидатов в сенаторы, сообщили РИА Новости в региональном отделении "Единой России"."Названы кандидаты в Совет Федерации, Евгений Куйвашев подал соответствующий список в избирательную комиссию Свердловской области: Левина Ирина Анатольевна – руководитель областного медколледжа, Орлов Алексей Валерьевич – глава Екатеринбурга, Шептий Виктор Анатольевич – первый заместитель председателя заксобрания региона", - сказал собеседник агентства.В Совете Федерации каждый регион представлен двумя сенаторами: один направляется от Законодательного собрания региона, второй – от губернатора. Сенатором от ЗС Свердловской области с прошлого года является бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Представитель губернатора в Совете Федерации с 2009 года ­– бывший глава региона Эдуард Россель, его полномочия истекают в сентябре 2022 года. Новый сенатор от губернатора определится по итогам выборов 11 сентября.С мая 2012 года пост губернатора Свердловской области занимает Куйвашев. В этом году очередной срок его полномочий истекает. В конце мая президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Куйвашевым и поддержал его участие в предстоящих выборах.

https://ria.ru/20220725/chizhov-1804715878.html

https://ria.ru/20210317/kosachev-1601575878.html

екатеринбург

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, евгений куйвашев, александр высокинский, эдуард россель, екатеринбург, свердловская область, россия, совет федерации рф