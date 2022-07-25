https://ria.ru/20220725/donetsk-1804729163.html
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:11
2022-07-25T11:11
2022-07-25T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:10:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский р-н): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, это уже четвертый обстрел указанного района за утро понедельника, ранее было выпущено в сумме 16 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220725/obstrel-1804709943.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
11:11 25.07.2022 (обновлено: 11:35 25.07.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов