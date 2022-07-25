https://ria.ru/20220725/donetsk-1804729163.html

Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:11

2022-07-25T11:11

2022-07-25T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg

ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:10:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский р-н): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, это уже четвертый обстрел указанного района за утро понедельника, ранее было выпущено в сумме 16 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220725/obstrel-1804709943.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район