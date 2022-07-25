https://ria.ru/20220725/donetsk-1804706072.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:28

2022-07-25T09:28

2022-07-25T09:38

в мире

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220725/himars-1804692138.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика