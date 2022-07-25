14:49 25.07.2022 (обновлено: 14:56 25.07.2022)
В Донбассе и на Украине поработали более 700 добровольцев МГЕР
В Донбассе и на Украине с марта побывали более 700 добровольцев МГЕР и "Волонтерской роты"
© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области,Гуманитарная помощь для Донбасса из Ростовской области
Гуманитарная помощь для Донбасса из Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 700 добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты Боевого братства" поработали в Донбассе и на освобождённых территориях Украины с 30 марта, рассказали в пресс-службе ЕР.
"С 30 марта уже более 700 волонтеров "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" прошли через работу на Донбассе и в освобожденных территориях. Сегодня мы отправили туда 14-й волонтерский отряд. Наши добровольцы поехали в Мариуполь, Мелитополь и Харьковскую область. Перед выездом все они прошли обучение в нашем волонтерском центре. Там добровольцы обучаются оказанию первой медицинской помощи, а также готовятся к тяжелому физическому труду. За два месяца работы центра обучение в нем прошли уже более 200 человек", - приводят в сообщении слова председателя "Молодой гвардии Единой России" Антона Демидова.
Он отметил, что в 14-й волонтёрский отряд вошли 50 добровольцев.
"С 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтерской роты Боевого братства". 26 мая "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота" открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. На данный момент волонтеры "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" работают в гуманитарных центрах "Единой России" в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске", - напомнили в пресс-службе.