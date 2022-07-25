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В Донбассе и на Украине поработали более 700 добровольцев МГЕР - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/donbass-1804791407.html
В Донбассе и на Украине поработали более 700 добровольцев МГЕР
В Донбассе и на Украине поработали более 700 добровольцев МГЕР - РИА Новости, 25.07.2022
В Донбассе и на Украине поработали более 700 добровольцев МГЕР
Более 700 добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты Боевого братства" поработали в Донбассе и на освобождённых территориях Украины с 30... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:49
2022-07-25T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
мариуполь
мелитополь
молодая гвардия
молодая гвардия единой россии
боевое братство
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 700 добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты Боевого братства" поработали в Донбассе и на освобождённых территориях Украины с 30 марта, рассказали в пресс-службе ЕР."С 30 марта уже более 700 волонтеров "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" прошли через работу на Донбассе и в освобожденных территориях. Сегодня мы отправили туда 14-й волонтерский отряд. Наши добровольцы поехали в Мариуполь, Мелитополь и Харьковскую область. Перед выездом все они прошли обучение в нашем волонтерском центре. Там добровольцы обучаются оказанию первой медицинской помощи, а также готовятся к тяжелому физическому труду. За два месяца работы центра обучение в нем прошли уже более 200 человек", - приводят в сообщении слова председателя "Молодой гвардии Единой России" Антона Демидова.Он отметил, что в 14-й волонтёрский отряд вошли 50 добровольцев."С 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтерской роты Боевого братства". 26 мая "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота" открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. На данный момент волонтеры "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" работают в гуманитарных центрах "Единой России" в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске", - напомнили в пресс-службе.
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в мире, донбасс, мариуполь, мелитополь, молодая гвардия , молодая гвардия единой россии, боевое братство
14:49 25.07.2022 (обновлено: 14:56 25.07.2022)
 
В Донбассе и на Украине поработали более 700 добровольцев МГЕР

В Донбассе и на Украине с марта побывали более 700 добровольцев МГЕР и "Волонтерской роты"

© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области,Гуманитарная помощь для Донбасса из Ростовской области
Гуманитарная помощь для Донбасса из Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области,
Гуманитарная помощь для Донбасса из Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 700 добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты Боевого братства" поработали в Донбассе и на освобождённых территориях Украины с 30 марта, рассказали в пресс-службе ЕР.
"С 30 марта уже более 700 волонтеров "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" прошли через работу на Донбассе и в освобожденных территориях. Сегодня мы отправили туда 14-й волонтерский отряд. Наши добровольцы поехали в Мариуполь, Мелитополь и Харьковскую область. Перед выездом все они прошли обучение в нашем волонтерском центре. Там добровольцы обучаются оказанию первой медицинской помощи, а также готовятся к тяжелому физическому труду. За два месяца работы центра обучение в нем прошли уже более 200 человек", - приводят в сообщении слова председателя "Молодой гвардии Единой России" Антона Демидова.
Он отметил, что в 14-й волонтёрский отряд вошли 50 добровольцев.
"С 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтерской роты Боевого братства". 26 мая "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота" открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. На данный момент волонтеры "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" работают в гуманитарных центрах "Единой России" в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске", - напомнили в пресс-службе.
Раздача пяти тонн гуманитарной помощи жителям освобожденного Лисичанска - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 09:32Специальная военная операция на Украине
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассМариупольМелитопольМолодая гвардияМолодая гвардия Единой РоссииБоевое братство
 
 
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