https://ria.ru/20220725/donbass-1804791407.html

В Донбассе и на Украине поработали более 700 добровольцев МГЕР

В Донбассе и на Украине поработали более 700 добровольцев МГЕР - РИА Новости, 25.07.2022

В Донбассе и на Украине поработали более 700 добровольцев МГЕР

Более 700 добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты Боевого братства" поработали в Донбассе и на освобождённых территориях Украины с 30... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:49

2022-07-25T14:49

2022-07-25T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

мариуполь

мелитополь

молодая гвардия

молодая гвардия единой россии

боевое братство

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 700 добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты Боевого братства" поработали в Донбассе и на освобождённых территориях Украины с 30 марта, рассказали в пресс-службе ЕР."С 30 марта уже более 700 волонтеров "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" прошли через работу на Донбассе и в освобожденных территориях. Сегодня мы отправили туда 14-й волонтерский отряд. Наши добровольцы поехали в Мариуполь, Мелитополь и Харьковскую область. Перед выездом все они прошли обучение в нашем волонтерском центре. Там добровольцы обучаются оказанию первой медицинской помощи, а также готовятся к тяжелому физическому труду. За два месяца работы центра обучение в нем прошли уже более 200 человек", - приводят в сообщении слова председателя "Молодой гвардии Единой России" Антона Демидова.Он отметил, что в 14-й волонтёрский отряд вошли 50 добровольцев."С 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтерской роты Боевого братства". 26 мая "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота" открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. На данный момент волонтеры "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" работают в гуманитарных центрах "Единой России" в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске", - напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220723/minoborony-1804458609.html

донбасс

мариуполь

мелитополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, донбасс, мариуполь, мелитополь, молодая гвардия , молодая гвардия единой россии, боевое братство