09:53 25.07.2022 (обновлено: 10:06 25.07.2022)
После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS
ЛНР: на месте обстрела Красного Луча нашли три неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Три неразорвавшиеся ракеты для американской РСЗО HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов обнаружены на месте обстрела города Красный Луч, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительством ЛНР в СЦКК на месте обстрела г. Красный Луч обнаружены неразорвавшиеся три ракеты M31 GMLRS американской РСЗО M142 HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов. По маркировке ракет установлено, что они произведены в 2019 году", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Как отметили в ведомстве, "эффективность одной из новейших американских РСЗО составила 50%".
Обстрел произошел 24 июля в 1.45 (время совпадает с мск), украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Красный Луч. Сообщается, что в результате атаки была разрушена гостиница, повреждения также получили жилые дома и различные объекты инфраструктуры.