https://ria.ru/20220725/donbass-1804712570.html

После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS

После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.07.2022

После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS

Три неразорвавшиеся ракеты для американской РСЗО HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов обнаружены на месте обстрела города Красный Луч, сообщает... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:53

2022-07-25T09:53

2022-07-25T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

красный луч

сцкк

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Три неразорвавшиеся ракеты для американской РСЗО HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов обнаружены на месте обстрела города Красный Луч, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Представительством ЛНР в СЦКК на месте обстрела г. Красный Луч обнаружены неразорвавшиеся три ракеты M31 GMLRS американской РСЗО M142 HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов. По маркировке ракет установлено, что они произведены в 2019 году", - сообщается в Telegram-канале представительства.Как отметили в ведомстве, "эффективность одной из новейших американских РСЗО составила 50%".Обстрел произошел 24 июля в 1.45 (время совпадает с мск), украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Красный Луч. Сообщается, что в результате атаки была разрушена гостиница, повреждения также получили жилые дома и различные объекты инфраструктуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/obstrel-1804693989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, красный луч, сцкк