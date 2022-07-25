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После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.07.2022
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После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS
После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.07.2022
После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS
Три неразорвавшиеся ракеты для американской РСЗО HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов обнаружены на месте обстрела города Красный Луч, сообщает... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:53
2022-07-25T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
красный луч
сцкк
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Три неразорвавшиеся ракеты для американской РСЗО HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов обнаружены на месте обстрела города Красный Луч, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Представительством ЛНР в СЦКК на месте обстрела г. Красный Луч обнаружены неразорвавшиеся три ракеты M31 GMLRS американской РСЗО M142 HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов. По маркировке ракет установлено, что они произведены в 2019 году", - сообщается в Telegram-канале представительства.Как отметили в ведомстве, "эффективность одной из новейших американских РСЗО составила 50%".Обстрел произошел 24 июля в 1.45 (время совпадает с мск), украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Красный Луч. Сообщается, что в результате атаки была разрушена гостиница, повреждения также получили жилые дома и различные объекты инфраструктуры.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/obstrel-1804693989.html
луганская народная республика
красный луч
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в мире, луганская народная республика, красный луч, сцкк
09:53 25.07.2022 (обновлено: 10:06 25.07.2022)
 
После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS

ЛНР: на месте обстрела Красного Луча нашли три неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Три неразорвавшиеся ракеты для американской РСЗО HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов обнаружены на месте обстрела города Красный Луч, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительством ЛНР в СЦКК на месте обстрела г. Красный Луч обнаружены неразорвавшиеся три ракеты M31 GMLRS американской РСЗО M142 HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов. По маркировке ракет установлено, что они произведены в 2019 году", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Как отметили в ведомстве, "эффективность одной из новейших американских РСЗО составила 50%".
Обстрел произошел 24 июля в 1.45 (время совпадает с мск), украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Красный Луч. Сообщается, что в результате атаки была разрушена гостиница, повреждения также получили жилые дома и различные объекты инфраструктуры.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
07:09В мире
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКрасный ЛучСЦКК
 
 
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