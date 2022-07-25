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Лавров поговорил с главой МИД Республики Конго на русском - РИА Новости, 25.07.2022
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Лавров поговорил с главой МИД Республики Конго на русском
Лавров поговорил с главой МИД Республики Конго на русском - РИА Новости, 25.07.2022
Лавров поговорил с главой МИД Республики Конго на русском
Глава МИД РФ Сергей Лавров на русском языке пообщался с коллегой из Республики Конго перед встречей с президентом страны Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:46
2022-07-25T13:46
россия
республика конго
сергей лавров
в мире
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на русском языке пообщался с коллегой из Республики Конго перед встречей с президентом страны Дени Сассу-Нгессо.Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо встретил российского коллегу словами на русском языке: "Привет, дорогой, как жизнь молодая?"Лавров ответил, что "слава Богу, все, хорошо". На уточняющий вопрос о том, хорошо ли Лавров провел ночь, глава МИД РФ сказал, что "очень, только одиноко".Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства России в Республику Конго. Ожидается, что Лавров в понедельник также проведет переговоры с главой МИД республики Жан-Клодом Гакосо.
https://ria.ru/20220725/poslanie-1804769909.html
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россия, республика конго, сергей лавров, в мире
13:46 25.07.2022
 
Лавров поговорил с главой МИД Республики Конго на русском

Глава МИД Лавров поговорил с коллегой из Республики Конго на русском

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на русском языке пообщался с коллегой из Республики Конго перед встречей с президентом страны Дени Сассу-Нгессо.
Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо встретил российского коллегу словами на русском языке: "Привет, дорогой, как жизнь молодая?"
Лавров ответил, что "слава Богу, все, хорошо". На уточняющий вопрос о том, хорошо ли Лавров провел ночь, глава МИД РФ сказал, что "очень, только одиноко".
Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства России в Республику Конго. Ожидается, что Лавров в понедельник также проведет переговоры с главой МИД республики Жан-Клодом Гакосо.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
13:32
Лавров передал президенту Республики Конго послание Путина
 
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