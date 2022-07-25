https://ria.ru/20220725/diplomatiya-1804774246.html

Лавров поговорил с главой МИД Республики Конго на русском

Лавров поговорил с главой МИД Республики Конго на русском - РИА Новости, 25.07.2022

Лавров поговорил с главой МИД Республики Конго на русском

Глава МИД РФ Сергей Лавров на русском языке пообщался с коллегой из Республики Конго перед встречей с президентом страны Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:46

2022-07-25T13:46

2022-07-25T13:46

россия

республика конго

сергей лавров

в мире

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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на русском языке пообщался с коллегой из Республики Конго перед встречей с президентом страны Дени Сассу-Нгессо.Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо встретил российского коллегу словами на русском языке: "Привет, дорогой, как жизнь молодая?"Лавров ответил, что "слава Богу, все, хорошо". На уточняющий вопрос о том, хорошо ли Лавров провел ночь, глава МИД РФ сказал, что "очень, только одиноко".Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства России в Республику Конго. Ожидается, что Лавров в понедельник также проведет переговоры с главой МИД республики Жан-Клодом Гакосо.

https://ria.ru/20220725/poslanie-1804769909.html

россия

республика конго

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика конго, сергей лавров, в мире