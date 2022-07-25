https://ria.ru/20220725/covid-19-1804819737.html

Попова назвала рост занятости коечного фонда из-за COVID-19 незначительным

Попова назвала рост занятости коечного фонда из-за COVID-19 незначительным - РИА Новости, 25.07.2022

Попова назвала рост занятости коечного фонда из-за COVID-19 незначительным

Заполняемость коечного фонда из-за роста числа заболевших COVID-19 выросла незначительно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:17

2022-07-25T16:17

2022-07-25T16:28

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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россия

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коронавирус covid-19

анна попова

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заполняемость коечного фонда из-за роста числа заболевших COVID-19 выросла незначительно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, эпидситуация в РФ характеризуется ростом числа заболевших COVID-19, "совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда".В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова