https://ria.ru/20220725/covid-19-1804819737.html
Попова назвала рост занятости коечного фонда из-за COVID-19 незначительным
Попова назвала рост занятости коечного фонда из-за COVID-19 незначительным - РИА Новости, 25.07.2022
Попова назвала рост занятости коечного фонда из-за COVID-19 незначительным
Заполняемость коечного фонда из-за роста числа заболевших COVID-19 выросла незначительно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:17
2022-07-25T16:17
2022-07-25T16:28
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заполняемость коечного фонда из-за роста числа заболевших COVID-19 выросла незначительно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, эпидситуация в РФ характеризуется ростом числа заболевших COVID-19, "совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда".В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова
16:17 25.07.2022 (обновлено: 16:28 25.07.2022)
Попова назвала рост занятости коечного фонда из-за COVID-19 незначительным
Попова: число занятого коечного фонда под COVID-19 в России растет незначительно