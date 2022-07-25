https://ria.ru/20220725/broneavtomobil-1804912895.html

Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран"

Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран" - РИА Новости, 25.07.2022

Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран"

Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран" за 17,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T23:32

2022-07-25T23:32

2022-07-25T23:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгородская область

украина

общество

вячеслав гладков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576332203_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_5bcdaba036b9850c807daae55ce1aa4e.jpg

БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран" за 17,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В ходе прямого эфира у губернатора спросили, правда ли, что на бюджетные средства администрация губернатора приобрела бронеавтомобиль "Буран" за 17,5 миллионов рублей.Он добавил, что в регионе не самая простая ситуация в приграничных территориях, например, в Журавлевке и Нехотеевке."Выехать, оказать помощь без спецтранспорта на сегодняшний день невозможно, мы не можем подвергать угрозе жизни людей, медицинский персонал, скорой помощи, администрации, ДНД (добровольные народные дружины - ред.). На сегодняшний день ситуация такая, какая есть. Поэтому бронеавтомобиль мы приобрели, мы предоставляем его и работникам МЧС, которые, например, выезжают на территорию Украины, которые передвигаются в рамках гуманитарных конвоев, Купянск и многие другие населенные пункты. Тем самым мы делаем главное - обеспечиваем безопасность тех людей, которые помогают жителям Украины и Белгородской области. Делаем это так, чтобы максимально обеспечить безопасность их жизни", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20220719/shefstvo-1803565014.html

белгородская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, украина, общество, вячеслав гладков, россия