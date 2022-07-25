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Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран" - РИА Новости, 25.07.2022
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Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран"
Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран" - РИА Новости, 25.07.2022
Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран"
Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран" за 17,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T23:32
2022-07-25T23:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
украина
общество
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран" за 17,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В ходе прямого эфира у губернатора спросили, правда ли, что на бюджетные средства администрация губернатора приобрела бронеавтомобиль "Буран" за 17,5 миллионов рублей.Он добавил, что в регионе не самая простая ситуация в приграничных территориях, например, в Журавлевке и Нехотеевке."Выехать, оказать помощь без спецтранспорта на сегодняшний день невозможно, мы не можем подвергать угрозе жизни людей, медицинский персонал, скорой помощи, администрации, ДНД (добровольные народные дружины - ред.). На сегодняшний день ситуация такая, какая есть. Поэтому бронеавтомобиль мы приобрели, мы предоставляем его и работникам МЧС, которые, например, выезжают на территорию Украины, которые передвигаются в рамках гуманитарных конвоев, Купянск и многие другие населенные пункты. Тем самым мы делаем главное - обеспечиваем безопасность тех людей, которые помогают жителям Украины и Белгородской области. Делаем это так, чтобы максимально обеспечить безопасность их жизни", - сказал губернатор.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, украина, общество, вячеслав гладков, россия
23:32 25.07.2022
 
Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран"

Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран" за 17,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Буран"
Бронеавтомобиль Буран - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бронеавтомобиль "Буран". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Власти Белгородской области купили бронеавтомобиль "Буран" за 17,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ходе прямого эфира у губернатора спросили, правда ли, что на бюджетные средства администрация губернатора приобрела бронеавтомобиль "Буран" за 17,5 миллионов рублей.
"Это правда. Могу даже сказать больше, что закупили бронежилеты и каски", - заявил Гладков во время прямого эфира в соцсети.
Он добавил, что в регионе не самая простая ситуация в приграничных территориях, например, в Журавлевке и Нехотеевке.
"Выехать, оказать помощь без спецтранспорта на сегодняшний день невозможно, мы не можем подвергать угрозе жизни людей, медицинский персонал, скорой помощи, администрации, ДНД (добровольные народные дружины - ред.). На сегодняшний день ситуация такая, какая есть. Поэтому бронеавтомобиль мы приобрели, мы предоставляем его и работникам МЧС, которые, например, выезжают на территорию Украины, которые передвигаются в рамках гуманитарных конвоев, Купянск и многие другие населенные пункты. Тем самым мы делаем главное - обеспечиваем безопасность тех людей, которые помогают жителям Украины и Белгородской области. Делаем это так, чтобы максимально обеспечить безопасность их жизни", - сказал губернатор.
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