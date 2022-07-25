https://ria.ru/20220725/bkl-1804698714.html

Возле станции БКЛ "Сокольники" расширят тротуары

Возле станции БКЛ "Сокольники" расширят тротуары - РИА Новости, 25.07.2022

Возле станции БКЛ "Сокольники" расширят тротуары

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территорий около станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ)... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:31

2022-07-25T08:31

2022-07-25T08:31

общество

большая кольцевая линия

москва

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территорий около станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Сокольники" на востоке Москвы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра города Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территорий около станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Сокольники" на востоке столицы", - сказал Бирюков.Он напомнил, что в прошлом году в этом районе прошли работы на улицах Олений Вал, Стромынка, Русаковская, Сокольнический Вал, Старослободская, Сокольническая Слободка, 1-й, 2-й, 4-й Полевых, в Песочном и Сокольническом переулках."Основная задача - сделать удобные пешеходные маршруты к новому транспортному объекту, поэтому спроектировали их с учетом ожидаемого роста пассажиропотока. В зону благоустройства вошли улицы Матросская тишина, Барболина, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я Сокольнические", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, обустроены удобные проходы."Воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, расширим тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит более 25 тысяч квадратных метров. Обновим асфальт на проезжей части дорог и во внутридворовых проездах, сделаем парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта поставим остановочный павильон с зарядными слотами", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что хорошее освещение - необходимое условие безопасности и комфорта жителей. На территориях возле новой станции появятся более 120 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Наземные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения. В районе станции БКЛ "Сокольники" проведут озеленение: высадят около 30 деревьев и обустроят газоны общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. Работы по благоустройству планируется завершить к сентябрю 2023 года.

https://realty.ria.ru/20220624/rekonstruktsiya-1797765892.html

https://ria.ru/20220723/moskva-1804459210.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, большая кольцевая линия, москва