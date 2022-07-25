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Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок ключевой - РИА Новости, 25.07.2022
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Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок ключевой
Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок ключевой - РИА Новости, 25.07.2022
Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок ключевой
Задача по наращиванию объемов авиаперевозок и их доступности остается в числе ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:39
2022-07-25T20:39
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задача по наращиванию объемов авиаперевозок и их доступности остается в числе ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с правительством по развитию авиаотрасли."Очевидно, что авиационная отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объемов услуг. Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает, и, как это всегда происходило, это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан", - пояснил он.Путин напомнил, что действующая программа поддержки авиаотрасли рассчитана на период до 31 октября текущего года. "Нужно подумать, что после этой даты делать", - сказал глава государства. Он предложил сразу обсудить этот вопрос."При необходимости определим направления дополнительной комплексной поддержки, в том числе аэропортов", - сказал он.
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экономика, владимир путин, россия
20:39 25.07.2022
 
Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок ключевой

Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок и их доступности ключевой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задача по наращиванию объемов авиаперевозок и их доступности остается в числе ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с правительством по развитию авиаотрасли.
"Задача по наращиванию объемов внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых как на этот год, так и в дальнейшем. Причем речь идет в том числе и о местных, внутрирегиональных перевозках, где особое внимание надо уделить отдаленным и труднодоступным местностям", - сказал он.
"Очевидно, что авиационная отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объемов услуг. Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает, и, как это всегда происходило, это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан", - пояснил он.
Путин напомнил, что действующая программа поддержки авиаотрасли рассчитана на период до 31 октября текущего года. "Нужно подумать, что после этой даты делать", - сказал глава государства. Он предложил сразу обсудить этот вопрос.
"При необходимости определим направления дополнительной комплексной поддержки, в том числе аэропортов", - сказал он.
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