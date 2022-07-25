https://ria.ru/20220725/aviaperevozki-1804897381.html

Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок ключевой

Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок ключевой - РИА Новости, 25.07.2022

Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок ключевой

Задача по наращиванию объемов авиаперевозок и их доступности остается в числе ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:39

2022-07-25T20:39

2022-07-25T20:39

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задача по наращиванию объемов авиаперевозок и их доступности остается в числе ключевых, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с правительством по развитию авиаотрасли."Очевидно, что авиационная отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объемов услуг. Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает, и, как это всегда происходило, это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан", - пояснил он.Путин напомнил, что действующая программа поддержки авиаотрасли рассчитана на период до 31 октября текущего года. "Нужно подумать, что после этой даты делать", - сказал глава государства. Он предложил сразу обсудить этот вопрос."При необходимости определим направления дополнительной комплексной поддержки, в том числе аэропортов", - сказал он.

https://ria.ru/20220517/subsidirovanie-1789043008.html

россия

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экономика, владимир путин, россия