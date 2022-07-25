https://ria.ru/20220725/aktsiya-1804758935.html
Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке"
Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке" - РИА Новости, 25.07.2022
Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке"
Более 80 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь в парке", которая прошла на минувших выходных в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:55
2022-07-25T12:55
2022-07-25T12:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 80 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь в парке", которая прошла на минувших выходных в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Накануне вечером в центральных парках для жителей и гостей области были организованы творческие, танцевальные и гастрономические мастер-классы, экскурсии, квесты, соревнования, перформансы и другие активности."Более 80 тысяч человек посетили в Подмосковье "Ночь в парке". Эта акция впервые прошла в регионе", - говорится в сообщении.Также посетителей ждали спектакли, концерты, литературные квизы, брейн-ринг, музыкальные квартирники, выставки и релакс-площадки с йогой.
https://ria.ru/20220720/parki-1803798015.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 80 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь в парке", которая прошла на минувших выходных в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Накануне вечером в центральных парках для жителей и гостей области были организованы творческие, танцевальные и гастрономические мастер-классы, экскурсии, квесты, соревнования, перформансы и другие активности.
"Более 80 тысяч человек посетили в Подмосковье
"Ночь в парке". Эта акция впервые прошла в регионе", - говорится в сообщении.
Также посетителей ждали спектакли, концерты, литературные квизы, брейн-ринг, музыкальные квартирники, выставки и релакс-площадки с йогой.