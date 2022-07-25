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Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке" - РИА Новости, 25.07.2022
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Новости Подмосковья
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Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке"
Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке" - РИА Новости, 25.07.2022
Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке"
Более 80 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь в парке", которая прошла на минувших выходных в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:55
2022-07-25T12:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 80 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь в парке", которая прошла на минувших выходных в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Накануне вечером в центральных парках для жителей и гостей области были организованы творческие, танцевальные и гастрономические мастер-классы, экскурсии, квесты, соревнования, перформансы и другие активности."Более 80 тысяч человек посетили в Подмосковье "Ночь в парке". Эта акция впервые прошла в регионе", - говорится в сообщении.Также посетителей ждали спектакли, концерты, литературные квизы, брейн-ринг, музыкальные квартирники, выставки и релакс-площадки с йогой.
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московская область (подмосковье)
12:55 25.07.2022
 

Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке"

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке"
Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции Ночь в парке - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 80 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь в парке", которая прошла на минувших выходных в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Накануне вечером в центральных парках для жителей и гостей области были организованы творческие, танцевальные и гастрономические мастер-классы, экскурсии, квесты, соревнования, перформансы и другие активности.
"Более 80 тысяч человек посетили в Подмосковье "Ночь в парке". Эта акция впервые прошла в регионе", - говорится в сообщении.
Также посетителей ждали спектакли, концерты, литературные квизы, брейн-ринг, музыкальные квартирники, выставки и релакс-площадки с йогой.
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 17:15Новости Подмосковья
Акция "Ночь в парке" пройдет 23 июля в 10 округах МО
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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