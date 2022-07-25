https://ria.ru/20220725/aktsiya-1804758935.html

Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке"

Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке" - РИА Новости, 25.07.2022

Более 80 тысяч человек приняли участие в подмосковной акции "Ночь в парке"

Более 80 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь в парке", которая прошла на минувших выходных в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:55

2022-07-25T12:55

2022-07-25T12:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 80 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь в парке", которая прошла на минувших выходных в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Накануне вечером в центральных парках для жителей и гостей области были организованы творческие, танцевальные и гастрономические мастер-классы, экскурсии, квесты, соревнования, перформансы и другие активности."Более 80 тысяч человек посетили в Подмосковье "Ночь в парке". Эта акция впервые прошла в регионе", - говорится в сообщении.Также посетителей ждали спектакли, концерты, литературные квизы, брейн-ринг, музыкальные квартирники, выставки и релакс-площадки с йогой.

https://ria.ru/20220720/parki-1803798015.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)