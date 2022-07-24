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Лавров назвал условие, поставленное Россией при обсуждении вывоза зерна - РИА Новости, 24.07.2022
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Лавров назвал условие, поставленное Россией при обсуждении вывоза зерна
Лавров назвал условие, поставленное Россией при обсуждении вывоза зерна - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров назвал условие, поставленное Россией при обсуждении вывоза зерна
На переговорах в Стамбуле представители России настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, заявил министр... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:35
2022-07-24T17:19
экономика
россия
турция
оон
сергей лавров
украина
антониу гутерреш
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КАИР, 24 июл — РИА Новости. На переговорах в Стамбуле представители России настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире."В конечном итоге мы настояли на том, чтобы оба вопроса были решены именно в пакете. Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле. Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования по открытому морю Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность", — сказал он.Что касается российского зерна, то, добавил министр, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш взял на себя обязательства по снятию ограничений на логистику и финансовые цепочки, введенные США и Евросоюзом."В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты, — теперь, после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе Генсека ООН, — он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", — отметил Лавров. Он подчеркнул, что Россия не просит о снятии санкций, но будет развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, кто в очередной раз доказал полную недоговороспособность."Что касается продовольствия, здесь наши западные коллеги &lt;...&gt; должны устранить препятствия, созданные ими самими", — заключил глава МИД.Двадцать второго июля Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю. В частности, предусматривается, что зерно будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Контролировать процесс будет специально созданный Совместный координационный центр.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.
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экономика, россия, турция, оон, сергей лавров, украина, антониу гутерреш
15:35 24.07.2022 (обновлено: 17:19 24.07.2022)
 
Лавров назвал условие, поставленное Россией при обсуждении вывоза зерна

Лавров: Москва настояла на пакетном решении вопроса вывоза российского и украинского зерна

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КАИР, 24 июл — РИА Новости. На переговорах в Стамбуле представители России настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.
"В конечном итоге мы настояли на том, чтобы оба вопроса были решены именно в пакете. Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле. Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования по открытому морю Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность", — сказал он.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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Экономист рассказал, как продуктовая сделка должна повлиять на Россию
Что касается российского зерна, то, добавил министр, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш взял на себя обязательства по снятию ограничений на логистику и финансовые цепочки, введенные США и Евросоюзом.
"В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты, — теперь, после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе Генсека ООН, — он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", — отметил Лавров.
Он подчеркнул, что Россия не просит о снятии санкций, но будет развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, кто в очередной раз доказал полную недоговороспособность.
"Что касается продовольствия, здесь наши западные коллеги <...> должны устранить препятствия, созданные ими самими", — заключил глава МИД.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии подписания продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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Двадцать второго июля Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю. В частности, предусматривается, что зерно будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Контролировать процесс будет специально созданный Совместный координационный центр.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.
Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели
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