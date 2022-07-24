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Лавров рассказал об ожиданиях от ООН после подписания продуктовой сделки - РИА Новости, 24.07.2022
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Лавров рассказал об ожиданиях от ООН после подписания продуктовой сделки
Лавров рассказал об ожиданиях от ООН после подписания продуктовой сделки - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров рассказал об ожиданиях от ООН после подписания продуктовой сделки
Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна, заявил... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:13
2022-07-24T16:45
экономика
россия
египет
самех шукри
сергей лавров
оон
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты, - теперь после подписания договорённостей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, - он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри."Но независимо от этого у нас есть понимание, как работать по полному выполнению контрактов между РФ и нашими египетскими коллегами", - добавил российский министр.
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экономика, россия, египет, самех шукри, сергей лавров, оон
15:13 24.07.2022 (обновлено: 16:45 24.07.2022)
 
Лавров рассказал об ожиданиях от ООН после подписания продуктовой сделки

Лавров: Россия надеется, что ООН сможет добиться снятия санкций, мешающих экспорту зерна

© AP Photo / Khalil HamraПодписание торговой сделки в Стамбуле
Подписание торговой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты, - теперь после подписания договорённостей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, - он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
"Но независимо от этого у нас есть понимание, как работать по полному выполнению контрактов между РФ и нашими египетскими коллегами", - добавил российский министр.
 
ЭкономикаРоссияЕгипетСамех ШукриСергей ЛавровООН
 
 
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