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Лавров рассказал об ожиданиях от ООН после подписания продуктовой сделки

Лавров рассказал об ожиданиях от ООН после подписания продуктовой сделки - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров рассказал об ожиданиях от ООН после подписания продуктовой сделки

Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна, заявил... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:13

2022-07-24T15:13

2022-07-24T16:45

экономика

россия

египет

самех шукри

сергей лавров

оон

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты, - теперь после подписания договорённостей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, - он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри."Но независимо от этого у нас есть понимание, как работать по полному выполнению контрактов между РФ и нашими египетскими коллегами", - добавил российский министр.

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, египет, самех шукри, сергей лавров, оон