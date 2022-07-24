https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804648780.html
В Запорожской области откроют еще два отделения выдачи российских паспортов
В Запорожской области откроют еще два отделения выдачи российских паспортов - РИА Новости, 24.07.2022
В Запорожской области откроют еще два отделения выдачи российских паспортов
С 25 июля в двух крупнейших городах на освобожденных территориях Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - открываются два новых пункта приема документов... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T17:59
2022-07-24T17:59
2022-07-24T17:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
мелитополь
в мире
бердянск
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. С 25 июля в двух крупнейших городах на освобожденных территориях Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - открываются два новых пункта приема документов для получения гражданства РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Данное решение было принято в связи с огромным количество обращений за гражданство России в этих населенных пунктах. В общей сложности сейчас очередь желающих получить паспорт и гражданство РФ в Бердянске и Мелитополе составляет более 18 000 человек", - уточнили в администрации Запорожской области.Таким образом, общее количество отделений приема и выдачи документов на освобожденных территориях региона достигнет 12.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220720/pasporta-1803772307.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, мелитополь, в мире, бердянск
В Запорожской области откроют еще два отделения выдачи российских паспортов
В Мелитополе и Бердянске 25 июля откроются два новых отделения выдачи российских паспортов
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. С 25 июля в двух крупнейших городах на освобожденных территориях Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - открываются два новых пункта приема документов для получения гражданства РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Данное решение было принято в связи с огромным количество обращений за гражданство России
в этих населенных пунктах. В общей сложности сейчас очередь желающих получить паспорт и гражданство РФ в Бердянске
и Мелитополе
составляет более 18 000 человек", - уточнили в администрации Запорожской области
.
Таким образом, общее количество отделений приема и выдачи документов на освобожденных территориях региона достигнет 12.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.