https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804648780.html

В Запорожской области откроют еще два отделения выдачи российских паспортов

В Запорожской области откроют еще два отделения выдачи российских паспортов - РИА Новости, 24.07.2022

В Запорожской области откроют еще два отделения выдачи российских паспортов

С 25 июля в двух крупнейших городах на освобожденных территориях Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - открываются два новых пункта приема документов... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T17:59

2022-07-24T17:59

2022-07-24T17:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

мелитополь

в мире

бердянск

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. С 25 июля в двух крупнейших городах на освобожденных территориях Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - открываются два новых пункта приема документов для получения гражданства РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Данное решение было принято в связи с огромным количество обращений за гражданство России в этих населенных пунктах. В общей сложности сейчас очередь желающих получить паспорт и гражданство РФ в Бердянске и Мелитополе составляет более 18 000 человек", - уточнили в администрации Запорожской области.Таким образом, общее количество отделений приема и выдачи документов на освобожденных территориях региона достигнет 12.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220720/pasporta-1803772307.html

запорожская область

россия

мелитополь

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, мелитополь, в мире, бердянск