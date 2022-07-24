https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804622358.html

Запорожская область начала налаживать международные контакты

Запорожская область начала налаживать международные контакты - РИА Новости, 24.07.2022

Запорожская область начала налаживать международные контакты

Запорожская область начала налаживать международные контакты, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T14:06

2022-07-24T14:06

2022-07-24T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

германия

испания

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Запорожская область начала налаживать международные контакты, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, пока публично эти контакты не будут разглашаться, во избежания политических преследований людей в их странах."Как бы ни старались пока еще гегемоны западного мира США и Британия загнать всех в стойло и лишить всех собственного мнения, правда пробивается все чаще", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220724/ukraina-1804597160.html

запорожская область

германия

испания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, германия, испания, владимир рогов