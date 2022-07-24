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Запорожская область начала налаживать международные контакты - РИА Новости, 24.07.2022
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https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804622358.html
Запорожская область начала налаживать международные контакты
Запорожская область начала налаживать международные контакты - РИА Новости, 24.07.2022
Запорожская область начала налаживать международные контакты
Запорожская область начала налаживать международные контакты, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T14:06
2022-07-24T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
германия
испания
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Запорожская область начала налаживать международные контакты, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, пока публично эти контакты не будут разглашаться, во избежания политических преследований людей в их странах."Как бы ни старались пока еще гегемоны западного мира США и Британия загнать всех в стойло и лишить всех собственного мнения, правда пробивается все чаще", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, германия, испания, владимир рогов
14:06 24.07.2022
 
Запорожская область начала налаживать международные контакты

Член ВГА Запорожской области Рогов рассказал о налаживании международных контактов

© РИА НовостиПамятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
© РИА Новости
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Запорожская область начала налаживать международные контакты, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Мы начали налаживать международные контакты. К нам поступают обращения от депутатов парламентов в Германии, Испании, Франции, Греции, как минимум полутора десятка стран, которые переживают за нас и поддерживают нас", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, пока публично эти контакты не будут разглашаться, во избежания политических преследований людей в их странах.
"Как бы ни старались пока еще гегемоны западного мира США и Британия загнать всех в стойло и лишить всех собственного мнения, правда пробивается все чаще", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьГерманияИспанияВладимир Рогов
 
 
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