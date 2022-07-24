Запорожская область начала налаживать международные контакты
Член ВГА Запорожской области Рогов рассказал о налаживании международных контактов
© РИА НовостиПамятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
© РИА Новости
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Запорожская область начала налаживать международные контакты, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Мы начали налаживать международные контакты. К нам поступают обращения от депутатов парламентов в Германии, Испании, Франции, Греции, как минимум полутора десятка стран, которые переживают за нас и поддерживают нас", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, пока публично эти контакты не будут разглашаться, во избежания политических преследований людей в их странах.
"Как бы ни старались пока еще гегемоны западного мира США и Британия загнать всех в стойло и лишить всех собственного мнения, правда пробивается все чаще", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.