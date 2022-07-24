https://ria.ru/20220724/zakharova-1804619198.html

Захарова пошутила над журналистами на встрече глав МИД России и Египта

Захарова пошутила над журналистами на встрече глав МИД России и Египта - РИА Новости, 24.07.2022

Захарова пошутила над журналистами на встрече глав МИД России и Египта

Журналисты, прибывшие на переговоры глав МИД Египта и России, пытались отыскать рядом с российским министром "изоляцию", но "она так и не пришла", отметила... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:37

2022-07-24T13:37

2022-07-24T15:26

в мире

египет

россия

мария захарова

сергей лавров

самех шукри

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748488858_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_87c7a95ee188dc6417a512f4bd53cb42.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Журналисты, прибывшие на переговоры глав МИД Египта и России, пытались отыскать рядом с российским министром "изоляцию", но "она так и не пришла", отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам представителя ведомства, переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов.Лавров и его египетский коллега проводят встречу в расширенном формате с участием делегаций. Ранее министры встретились тет-а-тет.Лавров в воскресенье находится в Каире с рабочим визитом. Он был принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

https://ria.ru/20220615/alyaska-1795496382.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, россия, мария захарова, сергей лавров, самех шукри