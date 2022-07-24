13:37 24.07.2022 (обновлено: 15:26 24.07.2022)
Захарова пошутила над журналистами на встрече глав МИД России и Египта
Захарова: журналисты на встрече Лаврова с Шукри ждали появления изоляции, но она не пришла
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Журналисты, прибывшие на переговоры глав МИД Египта и России, пытались отыскать рядом с российским министром "изоляцию", но "она так и не пришла", отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам представителя ведомства, переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов.
"Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления. А она так и не пришла", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Лавров и его египетский коллега проводят встречу в расширенном формате с участием делегаций. Ранее министры встретились тет-а-тет.
Лавров в воскресенье находится в Каире с рабочим визитом. Он был принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.