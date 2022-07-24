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Захарова пошутила над журналистами на встрече глав МИД России и Египта - РИА Новости, 24.07.2022
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Захарова пошутила над журналистами на встрече глав МИД России и Египта
Захарова пошутила над журналистами на встрече глав МИД России и Египта - РИА Новости, 24.07.2022
Захарова пошутила над журналистами на встрече глав МИД России и Египта
Журналисты, прибывшие на переговоры глав МИД Египта и России, пытались отыскать рядом с российским министром "изоляцию", но "она так и не пришла", отметила... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:37
2022-07-24T15:26
в мире
египет
россия
мария захарова
сергей лавров
самех шукри
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Журналисты, прибывшие на переговоры глав МИД Египта и России, пытались отыскать рядом с российским министром "изоляцию", но "она так и не пришла", отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам представителя ведомства, переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов.Лавров и его египетский коллега проводят встречу в расширенном формате с участием делегаций. Ранее министры встретились тет-а-тет.Лавров в воскресенье находится в Каире с рабочим визитом. Он был принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
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в мире, египет, россия, мария захарова, сергей лавров, самех шукри
13:37 24.07.2022 (обновлено: 15:26 24.07.2022)
 
Захарова пошутила над журналистами на встрече глав МИД России и Египта

Захарова: журналисты на встрече Лаврова с Шукри ждали появления изоляции, но она не пришла

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Журналисты, прибывшие на переговоры глав МИД Египта и России, пытались отыскать рядом с российским министром "изоляцию", но "она так и не пришла", отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам представителя ведомства, переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов.

"Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления. А она так и не пришла", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Лавров и его египетский коллега проводят встречу в расширенном формате с участием делегаций. Ранее министры встретились тет-а-тет.
Лавров в воскресенье находится в Каире с рабочим визитом. Он был принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
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В миреЕгипетРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровСамех Шукри
 
 
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