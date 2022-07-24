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В Харьковской области начали выплачивать пенсии, пособия и зарплаты
В Харьковской области начали выплачивать пенсии, пособия и зарплаты - РИА Новости, 24.07.2022
В Харьковской области начали выплачивать пенсии, пособия и зарплаты
В Харьковской области начали выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам и социальные пособия, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:19
2022-07-24T13:19
2022-07-24T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
марат хуснуллин
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Харьковской области начали выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам и социальные пособия, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.Он опубликовал в Telegram видео, на котором рассказал об итогах прошедшего накануне заседания штаба."Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий, пенсий. Там тоже сейчас непростая ситуация, но мы уже начали выплачивать — пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия", — сказал вице-премьер.Во время спецоперации на Украине российская армия совместно с силами ЛНР взяла под контроль часть территории Харьковской области. Там создали четыре районные администрации — в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, украина, марат хуснуллин
13:19 24.07.2022 (обновлено: 14:40 24.07.2022)
В Харьковской области начали выплачивать пенсии, пособия и зарплаты
Вице-премьер Хуснуллин: в Харьковской области начали выплату пенсий, пособий и зарплат
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
В Харьковской области начали выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам и социальные пособия, сообщил
российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он опубликовал в Telegram видео, на котором рассказал об итогах прошедшего накануне заседания штаба.
"Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий, пенсий. Там тоже сейчас непростая ситуация, но мы уже начали выплачивать — пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия", — сказал вице-премьер.
Во время спецоперации на Украине российская армия совместно с силами ЛНР взяла под контроль часть территории Харьковской области. Там создали четыре районные администрации — в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.