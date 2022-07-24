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В Харьковской области начали выплачивать пенсии, пособия и зарплаты

В Харьковской области начали выплачивать пенсии, пособия и зарплаты - РИА Новости, 24.07.2022

В Харьковской области начали выплачивать пенсии, пособия и зарплаты

В Харьковской области начали выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам и социальные пособия, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:19

2022-07-24T13:19

2022-07-24T14:40

специальная военная операция на украине

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харьковская область

россия

украина

марат хуснуллин

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Харьковской области начали выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам и социальные пособия, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.Он опубликовал в Telegram видео, на котором рассказал об итогах прошедшего накануне заседания штаба."Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий, пенсий. Там тоже сейчас непростая ситуация, но мы уже начали выплачивать — пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия", — сказал вице-премьер.Во время спецоперации на Украине российская армия совместно с силами ЛНР взяла под контроль часть территории Харьковской области. Там создали четыре районные администрации — в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, россия, украина, марат хуснуллин