https://ria.ru/20220724/sochi-1804591265.html
СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи
СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи - РИА Новости, 24.07.2022
СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи
Следственный отдел в Сочи организовал проверку по факту гибели женщины, которая в процессе ливней была заблокирована между дорожным ограждением и автомобилем,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:42
2022-07-24T09:42
2022-07-24T09:42
происшествия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Следственный отдел в Сочи организовал проверку по факту гибели женщины, которая в процессе ливней была заблокирована между дорожным ограждением и автомобилем, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.В субботу в Сочи сильные осадки прошли Лазаревском, Хостинском, Центральном районах. Наиболее сильные подтопления наблюдались в микрорайоне Донской, где во время дождя погибла женщина. Предварительно установлено, что погибшая оказалась заблокирована между машиной, унесённой течением воды, и дорожным ограждением."В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшей", - говорится в сообщении.Уточняется, что с целью установления точной причины смерти женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
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сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи
СК устанавливает причины гибели женщины в результате ливней в Сочи
СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Следственный отдел в Сочи организовал проверку по факту гибели женщины, которая в процессе ливней была заблокирована между дорожным ограждением и автомобилем, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В субботу в Сочи
сильные осадки прошли Лазаревском, Хостинском, Центральном районах. Наиболее сильные подтопления наблюдались в микрорайоне Донской, где во время дождя погибла женщина. Предварительно установлено, что погибшая оказалась заблокирована между машиной, унесённой течением воды, и дорожным ограждением.
"В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с целью установления точной причины смерти женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза.