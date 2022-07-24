https://ria.ru/20220724/sochi-1804591265.html

СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи

СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи - РИА Новости, 24.07.2022

СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи

Следственный отдел в Сочи организовал проверку по факту гибели женщины, которая в процессе ливней была заблокирована между дорожным ограждением и автомобилем,... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T09:42

2022-07-24T09:42

2022-07-24T09:42

происшествия

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg

СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Следственный отдел в Сочи организовал проверку по факту гибели женщины, которая в процессе ливней была заблокирована между дорожным ограждением и автомобилем, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.В субботу в Сочи сильные осадки прошли Лазаревском, Хостинском, Центральном районах. Наиболее сильные подтопления наблюдались в микрорайоне Донской, где во время дождя погибла женщина. Предварительно установлено, что погибшая оказалась заблокирована между машиной, унесённой течением воды, и дорожным ограждением."В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшей", - говорится в сообщении.Уточняется, что с целью установления точной причины смерти женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20220724/nepogoda-1804587482.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)