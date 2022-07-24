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СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи - РИА Новости, 24.07.2022
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СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи
СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи - РИА Новости, 24.07.2022
СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи
Следственный отдел в Сочи организовал проверку по факту гибели женщины, которая в процессе ливней была заблокирована между дорожным ограждением и автомобилем,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:42
2022-07-24T09:42
происшествия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Следственный отдел в Сочи организовал проверку по факту гибели женщины, которая в процессе ливней была заблокирована между дорожным ограждением и автомобилем, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.В субботу в Сочи сильные осадки прошли Лазаревском, Хостинском, Центральном районах. Наиболее сильные подтопления наблюдались в микрорайоне Донской, где во время дождя погибла женщина. Предварительно установлено, что погибшая оказалась заблокирована между машиной, унесённой течением воды, и дорожным ограждением."В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшей", - говорится в сообщении.Уточняется, что с целью установления точной причины смерти женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
09:42 24.07.2022
 
СК начал проверку после гибели женщины в результате ливней в Сочи

СК устанавливает причины гибели женщины в результате ливней в Сочи

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Следственный отдел в Сочи организовал проверку по факту гибели женщины, которая в процессе ливней была заблокирована между дорожным ограждением и автомобилем, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В субботу в Сочи сильные осадки прошли Лазаревском, Хостинском, Центральном районах. Наиболее сильные подтопления наблюдались в микрорайоне Донской, где во время дождя погибла женщина. Предварительно установлено, что погибшая оказалась заблокирована между машиной, унесённой течением воды, и дорожным ограждением.
"В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с целью установления точной причины смерти женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ликвидация последствий ливней в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
09:03
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ПроисшествияСочиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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