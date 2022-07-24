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Россиянам объяснили, чем грозит чтение чужих личных сообщений - РИА Новости, 24.07.2022
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Россиянам объяснили, чем грозит чтение чужих личных сообщений
Россиянам объяснили, чем грозит чтение чужих личных сообщений - РИА Новости, 24.07.2022
Россиянам объяснили, чем грозит чтение чужих личных сообщений
За нарушение тайны личной переписки —непоколебимой конституционной гарантией каждого — полагается штраф. Об этом рассказала “Прайму” юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T02:15
2022-07-24T02:15
общество
технологии
елена кудерко
штрафы
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. За нарушение тайны личной переписки —непоколебимой конституционной гарантией каждого — полагается штраф. Об этом рассказала “Прайму” юрист Елена Кудерко.По словам эксперта, получение доступа к чужим личным данным — это преступление, предусмотренным статьей 138 Уголовного кодекса —"нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".За это нарушение преступнику могут назначить штраф в размере до 80 000 рублей или общественные работы, добавила она.Кудерко отметила, что закон о тайне переписки также распространяется на родственников. Исключение составляет доступ родителей к переписке детей.
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общество, технологии, елена кудерко, штрафы
02:15 24.07.2022
 
Россиянам объяснили, чем грозит чтение чужих личных сообщений

Юрист Кудерко предупредила о штрафе за чтение чужих личных сообщений в переписке

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди со смартфонами
Молодые люди со смартфонами - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди со смартфонами. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. За нарушение тайны личной переписки —непоколебимой конституционной гарантией каждого — полагается штраф. Об этом рассказала “Прайму” юрист Елена Кудерко.
По словам эксперта, получение доступа к чужим личным данным — это преступление, предусмотренным статьей 138 Уголовного кодекса —"нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

"При получении доступа к сообщениям — преступление будет считаться совершенным (оконченным. — Прим. ред.)", — пояснила юрист.

За это нарушение преступнику могут назначить штраф в размере до 80 000 рублей или общественные работы, добавила она.
Кудерко отметила, что закон о тайне переписки также распространяется на родственников. Исключение составляет доступ родителей к переписке детей.
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