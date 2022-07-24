https://ria.ru/20220724/shtrafy-1804438238.html

Россиянам объяснили, чем грозит чтение чужих личных сообщений

Россиянам объяснили, чем грозит чтение чужих личных сообщений - РИА Новости, 24.07.2022

Россиянам объяснили, чем грозит чтение чужих личных сообщений

За нарушение тайны личной переписки —непоколебимой конституционной гарантией каждого — полагается штраф. Об этом рассказала “Прайму” юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T02:15

2022-07-24T02:15

2022-07-24T02:15

общество

технологии

елена кудерко

штрафы

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. За нарушение тайны личной переписки —непоколебимой конституционной гарантией каждого — полагается штраф. Об этом рассказала “Прайму” юрист Елена Кудерко.По словам эксперта, получение доступа к чужим личным данным — это преступление, предусмотренным статьей 138 Уголовного кодекса —"нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".За это нарушение преступнику могут назначить штраф в размере до 80 000 рублей или общественные работы, добавила она.Кудерко отметила, что закон о тайне переписки также распространяется на родственников. Исключение составляет доступ родителей к переписке детей.

https://ria.ru/20220416/kamera-1783841974.html

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общество, технологии, елена кудерко, штрафы