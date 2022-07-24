Сторонники партии "Шор" проводят протест у генпрокуратуры Молдавии
Сторонники оппозиционной партии "Шор" проводят протест у генпрокуратуры Молдавии
© SputnikСторонники и члены Партии "Шор" пикетируют в пятницу здание Генеральной прокуратуры Молдовы в поддержку Марины Таубер
© Sputnik
Сторонники и члены Партии "Шор" пикетируют в пятницу здание Генеральной прокуратуры Молдовы в поддержку Марины Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. В Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры проходит протест сторонников оппозиционной партии "Шор", требуя освобождения арестованной вице-председателя политсилы Марины Таубер, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты также требуют отставки руководства президента Майи Санду, обвиняя власть в преследовании оппозиции. Пикетчики держат плакаты и скандируют "Свободу Марине Таубер", "Руки прочь от партии "Шор"", "Хватит преследовать оппозицию".
Ранее прокуроры предъявили политику обвинение в сознательном получении финансирования партии от организованной преступной группы и фальсификации отчета о финансовом управлении политической партии. Накануне Таубер была арестована на 30 суток.
В четверг антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании политформирования, затем парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Вечером того же дня депутат была задержана на 72 часа. Члены политформирования и его сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в эфире телеканала TVR о Moldova о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия "Шор" на центральной площади Кишинева.
Партия "Шор" организовала и провела 19 июня в центре Кишинева протест под лозунгом "Новая жизнь". В акции приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти.
Накануне полицейские не позволили организаторам установить сцену для выступающих. Как заявила тогда Таубер, партия "Шор" планировала разделить сцену с организаторами концерта, который планировался после протеста. Сам концерт должен был пройти с участием российских исполнителей - Филиппа Киркорова, Давы, Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады.