Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/sanktsii-1804627536.html
Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций
Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций
Москва не просит Запад о снятии санкций, но по теме продовольствия он должен устранить созданные им же проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:06
2022-07-24T15:34
экономика
россия
санкции
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Москва не просит Запад о снятии санкций, но по теме продовольствия он должен устранить созданные им же проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не просим о снятии санкций - это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику , опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире. - Что касается продовольствия, здесь наши западные коллеги... должны устранить препятствия, созданные ими самими".
https://ria.ru/20220723/zerno-1804493452.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкции, сергей лавров
15:06 24.07.2022 (обновлено: 15:34 24.07.2022)
 
Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций

Лавров: Запад должен устранить проблемы, созданные им в вопросах снабжения продовольствием

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Москва не просит Запад о снятии санкций, но по теме продовольствия он должен устранить созданные им же проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не просим о снятии санкций - это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику , опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире. - Что касается продовольствия, здесь наши западные коллеги... должны устранить препятствия, созданные ими самими".
Подписание торговой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 14:25
Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
 
ЭкономикаРоссияСанкцииСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала