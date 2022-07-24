https://ria.ru/20220724/sanktsii-1804627536.html

Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций

Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций

Москва не просит Запад о снятии санкций, но по теме продовольствия он должен устранить созданные им же проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:06

2022-07-24T15:06

2022-07-24T15:34

экономика

россия

санкции

сергей лавров

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Москва не просит Запад о снятии санкций, но по теме продовольствия он должен устранить созданные им же проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не просим о снятии санкций - это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику , опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире. - Что касается продовольствия, здесь наши западные коллеги... должны устранить препятствия, созданные ими самими".

https://ria.ru/20220723/zerno-1804493452.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, сергей лавров