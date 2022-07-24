https://ria.ru/20220724/sanktsii-1804627536.html
Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций
Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций
Москва не просит Запад о снятии санкций, но по теме продовольствия он должен устранить созданные им же проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:06
2022-07-24T15:06
2022-07-24T15:34
экономика
россия
санкции
сергей лавров
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Москва не просит Запад о снятии санкций, но по теме продовольствия он должен устранить созданные им же проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не просим о снятии санкций - это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику , опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире. - Что касается продовольствия, здесь наши западные коллеги... должны устранить препятствия, созданные ими самими".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, санкции, сергей лавров
15:06 24.07.2022 (обновлено: 15:34 24.07.2022)
Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций
Лавров: Запад должен устранить проблемы, созданные им в вопросах снабжения продовольствием