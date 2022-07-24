https://ria.ru/20220724/putin-1804607655.html

Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор

Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор - РИА Новости, 24.07.2022

Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым тепло поздравил его с 65-летием, обсудил ключевые вопросы... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:22

2022-07-24T12:22

2022-07-24T12:27

политика

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым тепло поздравил его с 65-летием, обсудил ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.Мирзиеев отмечает в воскресенье 65-летие."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 65-летием. Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обсудили международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень Совету глав государств ШОС."Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220724/mirzieev-1804272855.html

https://ria.ru/20220723/putin-1804462234.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, шавкат мирзиеев