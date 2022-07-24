https://ria.ru/20220724/putin-1804607655.html
Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор
Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор - РИА Новости, 24.07.2022
Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым тепло поздравил его с 65-летием, обсудил ключевые вопросы... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:22
2022-07-24T12:22
2022-07-24T12:27
политика
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым тепло поздравил его с 65-летием, обсудил ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.Мирзиеев отмечает в воскресенье 65-летие."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 65-летием. Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обсудили международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень Совету глав государств ШОС."Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220724/mirzieev-1804272855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, шавкат мирзиеев
12:22 24.07.2022 (обновлено: 12:27 24.07.2022)
Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор
Путин поздравил Мирзиеева с юбилеем и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества