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Между Калмыкией и Дагестаном грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 24.07.2022
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Между Калмыкией и Дагестаном грузовой поезд сошел с рельсов
Между Калмыкией и Дагестаном грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 24.07.2022
Между Калмыкией и Дагестаном грузовой поезд сошел с рельсов
Сход 12 вагонов грузового поезда произошёл в ночь с субботы на воскресенье между Калмыкией и Дагестаном, сообщает пресс-служба СКЖД. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:38
2022-07-24T13:11
происшествия
россия
москва
кизляр
дербент
северо-кавказская железная дорога
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МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. Сход 12 вагонов грузового поезда произошёл в ночь с субботы на воскресенье между Калмыкией и Дагестаном, сообщает пресс-служба СКЖД.Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Астрахань-2 и Кизляр.По информации пресс-службы компании, в результате происшествия повреждено 200 метров пути, на несколько часов задержаны два пассажирских поезда Москва – Дербент и Тюмень – Махачкала. "До окончания восстановительных работ эти составы будут находиться на станции Астрахань-1. В поездах пассажирам предоставляется бесплатное питание и вода. В комнатах отдыха на территории вокзального комплекса они могут воспользоваться душем. Составы задержанных поездов подключены к электросети", — уточнили в СКЖД.В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Северо-Кавказской железной дороге создан оперативный штаб.
https://ria.ru/20220720/poezd-1803639087.html
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происшествия, россия, москва, кизляр, дербент, северо-кавказская железная дорога
12:38 24.07.2022 (обновлено: 13:11 24.07.2022)
 
Между Калмыкией и Дагестаном грузовой поезд сошел с рельсов

Между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

© Фото : пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФНа месте схода 12 вагонов грузового состава
На месте схода 12 вагонов грузового состава - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
На месте схода 12 вагонов грузового состава. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. Сход 12 вагонов грузового поезда произошёл в ночь с субботы на воскресенье между Калмыкией и Дагестаном, сообщает пресс-служба СКЖД.
"Двадцать третьего июля в 23:04 на перегоне Улан-Холл – Белое Озеро однопутного неэлектрифицированного участка Кизляр – Олейниково Махачкалинского региона СКЖД произошел сход 12 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", — говорится в сообщении.
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Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Астрахань-2 и Кизляр.
По информации пресс-службы компании, в результате происшествия повреждено 200 метров пути, на несколько часов задержаны два пассажирских поезда МоскваДербент и ТюменьМахачкала. "До окончания восстановительных работ эти составы будут находиться на станции Астрахань-1. В поездах пассажирам предоставляется бесплатное питание и вода. В комнатах отдыха на территории вокзального комплекса они могут воспользоваться душем. Составы задержанных поездов подключены к электросети", — уточнили в СКЖД.
В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Северо-Кавказской железной дороге создан оперативный штаб.
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ПроисшествияРоссияМоскваКизлярДербентСеверо-Кавказская железная дорога
 
 
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