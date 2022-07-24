12:38 24.07.2022 (обновлено: 13:11 24.07.2022)
Между Калмыкией и Дагестаном грузовой поезд сошел с рельсов
Между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда
© Фото : пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФНа месте схода 12 вагонов грузового состава
© Фото : пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
На месте схода 12 вагонов грузового состава. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. Сход 12 вагонов грузового поезда произошёл в ночь с субботы на воскресенье между Калмыкией и Дагестаном, сообщает пресс-служба СКЖД.
"Двадцать третьего июля в 23:04 на перегоне Улан-Холл – Белое Озеро однопутного неэлектрифицированного участка Кизляр – Олейниково Махачкалинского региона СКЖД произошел сход 12 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", — говорится в сообщении.
20 июля, 10:36В Приамурье поезд врезался в выехавшую на пути машину
Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Астрахань-2 и Кизляр.
По информации пресс-службы компании, в результате происшествия повреждено 200 метров пути, на несколько часов задержаны два пассажирских поезда Москва – Дербент и Тюмень – Махачкала. "До окончания восстановительных работ эти составы будут находиться на станции Астрахань-1. В поездах пассажирам предоставляется бесплатное питание и вода. В комнатах отдыха на территории вокзального комплекса они могут воспользоваться душем. Составы задержанных поездов подключены к электросети", — уточнили в СКЖД.
В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Северо-Кавказской железной дороге создан оперативный штаб.