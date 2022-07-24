https://ria.ru/20220724/proisshestvie-1804610825.html

Между Калмыкией и Дагестаном грузовой поезд сошел с рельсов

Между Калмыкией и Дагестаном грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 24.07.2022

Между Калмыкией и Дагестаном грузовой поезд сошел с рельсов

Сход 12 вагонов грузового поезда произошёл в ночь с субботы на воскресенье между Калмыкией и Дагестаном, сообщает пресс-служба СКЖД. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:38

2022-07-24T12:38

2022-07-24T13:11

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москва

кизляр

дербент

северо-кавказская железная дорога

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МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. Сход 12 вагонов грузового поезда произошёл в ночь с субботы на воскресенье между Калмыкией и Дагестаном, сообщает пресс-служба СКЖД.Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Астрахань-2 и Кизляр.По информации пресс-службы компании, в результате происшествия повреждено 200 метров пути, на несколько часов задержаны два пассажирских поезда Москва – Дербент и Тюмень – Махачкала. "До окончания восстановительных работ эти составы будут находиться на станции Астрахань-1. В поездах пассажирам предоставляется бесплатное питание и вода. В комнатах отдыха на территории вокзального комплекса они могут воспользоваться душем. Составы задержанных поездов подключены к электросети", — уточнили в СКЖД.В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Северо-Кавказской железной дороге создан оперативный штаб.

https://ria.ru/20220720/poezd-1803639087.html

https://ria.ru/20220716/tula-1802972826.html

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происшествия, россия, москва, кизляр, дербент, северо-кавказская железная дорога