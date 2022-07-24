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В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие

В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие - РИА Новости, 24.07.2022

В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие

Пожар на площади 2,4 тысячи квадратных метров начался на предприятии по деревообработке в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T08:28

2022-07-24T08:28

2022-07-24T08:35

происшествия

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар на площади 2,4 тысячи квадратных метров начался на предприятии по деревообработке в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали."К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 13 единиц техники и 57 человек личного состава", - добавляется в сообщении.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость