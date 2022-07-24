Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/pozhar-1804584554.html
В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие
В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие - РИА Новости, 24.07.2022
В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие
Пожар на площади 2,4 тысячи квадратных метров начался на предприятии по деревообработке в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:28
2022-07-24T08:35
происшествия
россия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142789/28/1427892832_0:108:3076:1838_1920x0_80_0_0_9eb04c76d97b03137294c191872ad3ed.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар на площади 2,4 тысячи квадратных метров начался на предприятии по деревообработке в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали."К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 13 единиц техники и 57 человек личного состава", - добавляется в сообщении.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142789/28/1427892832_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_624dc8216ab70370d9b491bfc0a1f5dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
08:28 24.07.2022 (обновлено: 08:35 24.07.2022)
 
В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие

Пожар на площади более двух тысяч квадратных метров начался на предприятие в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар на площади 2,4 тысячи квадратных метров начался на предприятии по деревообработке в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС ликвидируют пожар на предприятии по деревообработке. Горит пристройка к цеху на площади 2400 квадратных метров. Ранг пожара повышен до №3", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали.
"К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 13 единиц техники и 57 человек личного состава", - добавляется в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала