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В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие
В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие - РИА Новости, 24.07.2022
В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие
Пожар на площади 2,4 тысячи квадратных метров начался на предприятии по деревообработке в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:28
2022-07-24T08:28
2022-07-24T08:35
происшествия
россия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар на площади 2,4 тысячи квадратных метров начался на предприятии по деревообработке в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали."К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 13 единиц техники и 57 человек личного состава", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
08:28 24.07.2022 (обновлено: 08:35 24.07.2022)
В Петербурге загорелось деревообрабатывающее предприятие
Пожар на площади более двух тысяч квадратных метров начался на предприятие в Петербурге