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Синоптик оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве - РИА Новости, 24.07.2022
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Синоптик оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве
Синоптик оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве - РИА Новости, 24.07.2022
Синоптик оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве
Вероятность 40-градусной жары в Москве нулевая, финал июля и август будут теплыми, но не экстремально знойными, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:01
2022-07-24T10:14
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вероятность 40-градусной жары в Москве нулевая, финал июля и август будут теплыми, но не экстремально знойными, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в интервью радио Sputnik эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин сообщил, что вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, уже далеко не нулевая."Что касается вероятности 40-градусной жары в Москве, то она нулевая. У нас рекорд принадлежит самому жаркому лету 2010 года - для июля это плюс 38,2 градуса. Сейчас по прогнозам финал июля и август будут теплыми, с превышением нормы на несколько градусов, но экстремальный зной, который охватил Европу, по моим тщательным оценкам, не прогнозируется", - сказал Тишковец.
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общество, москва, центр "фобос", погода
10:01 24.07.2022 (обновлено: 10:14 24.07.2022)
 
Синоптик оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве

Синоптик "Фобос" Тишковец исключил вероятность сорокаградусной жары в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Туристы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Туристы в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вероятность 40-градусной жары в Москве нулевая, финал июля и август будут теплыми, но не экстремально знойными, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее в интервью радио Sputnik эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин сообщил, что вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, уже далеко не нулевая.
"Что касается вероятности 40-градусной жары в Москве, то она нулевая. У нас рекорд принадлежит самому жаркому лету 2010 года - для июля это плюс 38,2 градуса. Сейчас по прогнозам финал июля и август будут теплыми, с превышением нормы на несколько градусов, но экстремальный зной, который охватил Европу, по моим тщательным оценкам, не прогнозируется", - сказал Тишковец.
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19 июля, 08:00
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
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