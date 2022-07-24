https://ria.ru/20220724/pogoda-1804593026.html

Синоптик оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве

Синоптик оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве - РИА Новости, 24.07.2022

Синоптик оценил вероятность сорокаградусной жары в Москве

Вероятность 40-градусной жары в Москве нулевая, финал июля и август будут теплыми, но не экстремально знойными, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:01

2022-07-24T10:01

2022-07-24T10:14

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вероятность 40-градусной жары в Москве нулевая, финал июля и август будут теплыми, но не экстремально знойными, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в интервью радио Sputnik эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин сообщил, что вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, уже далеко не нулевая."Что касается вероятности 40-градусной жары в Москве, то она нулевая. У нас рекорд принадлежит самому жаркому лету 2010 года - для июля это плюс 38,2 градуса. Сейчас по прогнозам финал июля и август будут теплыми, с превышением нормы на несколько градусов, но экстремальный зной, который охватил Европу, по моим тщательным оценкам, не прогнозируется", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос", погода