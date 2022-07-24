https://ria.ru/20220724/pogoda-1804592329.html
Москвичам пообещали солнечную, сухую и жаркую погоду в воскресенье
Москвичам пообещали солнечную, сухую и жаркую погоду в воскресенье - РИА Новости, 24.07.2022
Москвичам пообещали солнечную, сухую и жаркую погоду в воскресенье
Солнечная, сухая и жаркая погода ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:54
2022-07-24T09:54
2022-07-24T09:54
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Солнечная, сухая и жаркая погода ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация на большей части столичного региона обусловится областью повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и жаркой погоды при температурном фоне на 6-7 градусов выше климатической нормы. И лишь вечером, с приближением холодного атмосферного фронта, на западе Подмосковья соберутся кучево-дождевые облака. В столице переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха плюс 29 - плюс 31 в городе, в Подмосковье - плюс 27 - плюс 32", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что ветер ожидается юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220724/pogoda-1804579617.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москвичам пообещали солнечную, сухую и жаркую погоду в воскресенье
Синоптик "Фобоса" Тишковец: москвичей ждет солнечная, сухая и жаркая погода в воскресенье