https://ria.ru/20220724/pogoda-1804592329.html

Москвичам пообещали солнечную, сухую и жаркую погоду в воскресенье

Москвичам пообещали солнечную, сухую и жаркую погоду в воскресенье - РИА Новости, 24.07.2022

Москвичам пообещали солнечную, сухую и жаркую погоду в воскресенье

Солнечная, сухая и жаркая погода ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T09:54

2022-07-24T09:54

2022-07-24T09:54

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Солнечная, сухая и жаркая погода ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация на большей части столичного региона обусловится областью повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и жаркой погоды при температурном фоне на 6-7 градусов выше климатической нормы. И лишь вечером, с приближением холодного атмосферного фронта, на западе Подмосковья соберутся кучево-дождевые облака. В столице переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха плюс 29 - плюс 31 в городе, в Подмосковье - плюс 27 - плюс 32", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что ветер ожидается юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220724/pogoda-1804579617.html

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москва

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"