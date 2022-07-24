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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/opasnost-1804609437.html
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.07.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 8 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:33
2022-07-24T12:50
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 8 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."До 8 августа на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ. Все, от кого зависит наша с вами безопасность, – Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры – выполняют свою работу в полном объёме", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Глава региона попросил местных жителей обращаться в полицию, поселковую администрацию или звонить по номеру "112", если они услышали звук беспилотника, увидели подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей."Также до 8 августа продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов. Решение по салюту на День города Белгорода будет принято дополнительно", - добавил Гладков.
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безопасность, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:33 24.07.2022 (обновлено: 12:50 24.07.2022)
 
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

Гладков продлил желтый уровень террористической опасности в Белгородской области

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 8 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"До 8 августа на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ. Все, от кого зависит наша с вами безопасность, – Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры – выполняют свою работу в полном объёме", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона попросил местных жителей обращаться в полицию, поселковую администрацию или звонить по номеру "112", если они услышали звук беспилотника, увидели подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей.
"Также до 8 августа продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов. Решение по салюту на День города Белгорода будет принято дополнительно", - добавил Гладков.
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