https://ria.ru/20220724/opasnost-1804609437.html

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.07.2022

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 8 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:33

2022-07-24T12:33

2022-07-24T12:50

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 8 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."До 8 августа на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ. Все, от кого зависит наша с вами безопасность, – Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры – выполняют свою работу в полном объёме", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Глава региона попросил местных жителей обращаться в полицию, поселковую администрацию или звонить по номеру "112", если они услышали звук беспилотника, увидели подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей."Также до 8 августа продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов. Решение по салюту на День города Белгорода будет принято дополнительно", - добавил Гладков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/ukraina-1798354627.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)