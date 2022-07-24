https://ria.ru/20220724/opasnost-1804609437.html
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.07.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 8 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:33
2022-07-24T12:33
2022-07-24T12:50
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 8 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."До 8 августа на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ. Все, от кого зависит наша с вами безопасность, – Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры – выполняют свою работу в полном объёме", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Глава региона попросил местных жителей обращаться в полицию, поселковую администрацию или звонить по номеру "112", если они услышали звук беспилотника, увидели подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей."Также до 8 августа продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов. Решение по салюту на День города Белгорода будет принято дополнительно", - добавил Гладков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/ukraina-1798354627.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:33 24.07.2022 (обновлено: 12:50 24.07.2022)
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
Гладков продлил желтый уровень террористической опасности в Белгородской области