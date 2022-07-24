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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.07.2022
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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.07.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 8 августа, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:08
2022-07-24T09:08
общество
курская область
украина
роман старовойт
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 8 августа, сообщил губернатор Роман Старовойт."За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов ... Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели — до 8 августа", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Глава региона также попросил жителей сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках.
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общество, курская область, украина, роман старовойт
09:08 24.07.2022
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Старовойт сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности в Курской области

© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск
Город Курск - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Наталия Губарева
Город Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 8 августа, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов ... Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели — до 8 августа", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Глава региона также попросил жителей сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках.
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ОбществоКурская областьУкраинаРоман Старовойт
 
 
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