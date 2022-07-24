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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.07.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 8 августа, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:08
2022-07-24T09:08
2022-07-24T09:08
общество
курская область
украина
роман старовойт
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 8 августа, сообщил губернатор Роман Старовойт."За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов ... Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели — до 8 августа", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Глава региона также попросил жителей сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/ukraina-1798354627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, украина, роман старовойт
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Старовойт сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности в Курской области