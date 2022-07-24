https://ria.ru/20220724/opasnost-1804588593.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.07.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 8 августа, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T09:08

2022-07-24T09:08

2022-07-24T09:08

общество

курская область

украина

роман старовойт

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 8 августа, сообщил губернатор Роман Старовойт."За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов ... Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели — до 8 августа", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Глава региона также попросил жителей сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/ukraina-1798354627.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, украина, роман старовойт