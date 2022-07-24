https://ria.ru/20220724/odessa-1804611210.html

В порту Одессы уничтожили военный корабль ВСУ и склад ракет Harpoon

В порту Одессы уничтожили военный корабль ВСУ и склад ракет Harpoon - РИА Новости, 24.07.2022

В порту Одессы уничтожили военный корабль ВСУ и склад ракет Harpoon

Министерство обороны отчиталось об уничтожении украинского военного корабля и склада американских противокорабельных ракет в порту Одессы. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:39

2022-07-24T12:39

2022-07-24T16:01

специальная военная операция на украине

безопасность

одесса

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство обороны отчиталось об уничтожении украинского военного корабля и склада американских противокорабельных ракет в порту Одессы."В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon", — говорится в сводке.Кроме того, удар вывел из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава украинских ВМС, добавили в ведомстве.Воздушно-космические войска, в свою очередь, нанесли ракетный удар по военным складам 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода в Николаеве. Там уничтожили более 50 украинских военных и свыше трех тысяч боеприпасов. Еще один удар ракет морского и воздушного базирования пришелся по военному аэродрому Канатово в Кировоградской области — там поражена авиационная техника украинских ВВС.На территории ДНР артиллеристы подавили три взвода РСЗО "Град", 18 взводов гаубиц Д-20, девять взводов установок "Гвоздика", два взвода САУ "Мста-С" и восемь — "Мста-Б". В районе Верхнекаменского уничтожили свыше 70 процентов личного состава 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Подразделения ПВО за сутки сбили пять беспилотников, а также десять ракет комплексов "Ураган" и HIMARS в Запорожской, Херсонской областях и ДНР."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220724/solntsepek-1804597313.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803984004.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пуска ракет по украинским военным целям в порту Одессы Кадры пуска ракет по украинским военным целям в порту Одессы 2022-07-24T12:39 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, одесса, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф