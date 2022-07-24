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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T02:37

2022-07-24T02:37

2022-07-24T02:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

сша

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804042123.html

донецк (днр)

украина

сша

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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато, донецкая народная республика