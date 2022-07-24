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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/obstrel-1804577285.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T02:37
2022-07-24T02:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804042123.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато, донецкая народная республика
02:37 24.07.2022 (обновлено: 02:39 24.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 мм по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 01.45 населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 2.05 населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 15:07Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаСШАНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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