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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T02:37
2022-07-24T02:37
2022-07-24T02:39
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато, донецкая народная республика
02:37 24.07.2022 (обновлено: 02:39 24.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 мм по Донецку